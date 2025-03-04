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Lens takmak orucu bozar mı? Göze lens suyu damlatmak orucu bozar mı? (DİYANET AÇIKLAMASI)

Lens takmak orucu bozar mı? Göze lens suyu damlatmak orucu bozar mı? (DİYANET AÇIKLAMASI)
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Düzenli olarak lens kullananlar veya göz kuruluğu, enfeksiyon gibi göz rahatsızlıkları nedeniyle lens solüsyonu kullanmak zorunda kalan kişiler, bu durumun orucu geçersiz kılıp kılmadığını öğrenmek istiyor. Peki, oruçlu bir kişi lens takabilir mi? Göze lens suyu damlatmak oruca zarar verir mi? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre merak edilen detaylar…

Ramazan ayında oruç tutan vatandaşlar, oruçlarını bozabilecek durumlar hakkında sıkça araştırma yapıyor. Bu sorular arasında, "Lens takmak orucu bozar mı?" ve "Göze lens suyu damlatmak orucu bozar mı?" gibi konular ön plana çıkıyor. Özellikle lens kullanan veya göz kuruluğu gibi problemler nedeniyle lens solüsyonu kullanmak zorunda kalan kişiler, bu durumun oruçlarını etkileyip etkilemediğini merak ediyor. Peki, Diyanet'e göre oruçluyken lens takmak ve göze lens suyu damlatmak orucu bozar mı? İşte, detaylar…

LENS TAKMAK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre, lens takmak veya göze lens suyu damlatmak orucu bozmaz. Göze uygulanan lens veya lens solüsyonu, sindirim sistemine ulaşmadığı ve doğrudan mideye gitmediği için orucu geçersiz kılmamaktadır.

Lens takmak orucu bozar mı? Göze lens suyu damlatmak orucu bozar mı? (DİYANET AÇIKLAMASI)Lens takmak orucu bozar mı

Diyanet'in açıklamasında, göz damlası veya lens solüsyonu kullanımında çok az miktarda maddenin boğaza ulaşma ihtimali olsa bile, bunun mideye inmemesi durumunda orucun bozulmayacağı belirtilmiştir. Ancak, ağız yoluyla veya doğrudan mideye giden ilaçlar ve gıdalar orucu bozmaktadır. Bu nedenle, Ramazan ayında lens kullanan kişilerin ve göz kuruluğu gibi sorunları nedeniyle lens solüsyonu uygulayanların oruç ibadetlerini gönül rahatlığıyla yerine getirebileceği ifade edilmektedir.

Lens takmak orucu bozar mı? Göze lens suyu damlatmak orucu bozar mı? (DİYANET AÇIKLAMASI)Göze lens suyu damlatmak orucu bozar mı

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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