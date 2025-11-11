Lamine Yamal İspanya Milli Takım kadrosundan neden çıkarıldı? SON DAKİKA! Lamine Yamal Türkiye-İspanya maçında yok mu?

İspanya Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu kadrosu açıklandı, ancak futbol dünyası genç yetenek Lamine Yamal'ın kadrodan çıkarılmasına odaklandı. Peki, Lamine Yamal İspanya Milli Takım kadrosundan neden çıkarıldı? Lamine Yamal Türkiye-İspanya maçında yok mu? Detaylar haberimizde!

LAMINE?YAMAL İSPANYA MİLLİ TAKIM KADROSUNDAN NEDEN ÇIKARILDI?

Lamine Yamal, henüz 18 yaşında olmasına rağmen FC Barcelona ve İspanya Milli Takımı için büyük bir gelecek vaadi olarak öne çıkıyor. Ancak yakın dönemde yaşadığı sakatlık, İspanya Milli Takımı kadrosundan çıkarılmasına yol açtı.

Barcelona tarafından yapılan açıklamaya göre, Yamal'ın kasık bölgesinde daha önce yaşadığı rahatsızlık nüksetti. Bu nedenle oyuncunun 2–3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. İspanya Milli Takımı medikal ekibi de durumu değerlendirerek oyuncunun kadrodan çıkarılmasına karar verdi.

Kulüp ile milli takım arasında bir miktar gerilim yaşandı. Barcelona teknik direktörü, milli takımın Yamal'a karşı yeterince ihtiyat göstermediğini vurgularken, milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente "sıfır riskle oynatıyoruz" diyerek alınan kararı savundu.

Neden Kadrodan Çıkarıldı?

Kasık bölgesindeki rahatsızlık nüksedi ve Yamal'ın sahadaki performansını etkileyebilir.

Barcelona, oyuncunun sağlığını önceliklendirdi; bu da kadrodan çıkarılma kararını doğurdu.

Genç oyuncu için tam iyileşmeden milli maçlara çıkma riski alınmadı.

Bu nedenlerle Yamal, İspanya Milli Takımı'nın bu dönemdeki aday kadrosunda yer almadı.

LAMINE?YAMAL TÜRKİYE-İSPANYA MAÇINDA YOK MU?

Evet, Lamine?Yamal Türkiye ile 18 Kasım 2025'te Sevilla'da oynanacak İspanya Milli Takımı maçında bulunmayacak.

Türkiye ile oynanacak maç için açıklanan aday kadroda sakatlığı nedeniyle yer almıyor.

Barcelona, oyuncunun kasığında rahatsızlık olduğunu ve 2–3 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Bu nedenle Türkiye-İspanya maçında forma giymesi beklenmiyor.

TÜRKİYE İSPANYA MAÇI NE ZAMAN?

Maç: Türkiye vs?İspanya – 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu

Tarih ve saat: 18 Kasım 2025, Salı günü, saat 22:45

Mekân: Sevilla'daki Estadio La Cartuja (İspanya ev sahibi)