Haberler

Lamine Yamal İspanya Milli Takım kadrosundan neden çıkarıldı? SON DAKİKA! Lamine Yamal Türkiye-İspanya maçında yok mu?

Lamine Yamal İspanya Milli Takım kadrosundan neden çıkarıldı? SON DAKİKA! Lamine Yamal Türkiye-İspanya maçında yok mu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Futbolseverlerin heyecanla beklediği 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda İspanya Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. Gözler Lamine Yamal'da! Peki, Lamine Yamal İspanya Milli Takım kadrosundan neden çıkarıldı? Lamine Yamal Türkiye-İspanya maçında yok mu? Detaylar...

İspanya Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu kadrosu açıklandı, ancak futbol dünyası genç yetenek Lamine Yamal'ın kadrodan çıkarılmasına odaklandı. Peki, Lamine Yamal İspanya Milli Takım kadrosundan neden çıkarıldı? Lamine Yamal Türkiye-İspanya maçında yok mu? Detaylar haberimizde!

LAMINE?YAMAL İSPANYA MİLLİ TAKIM KADROSUNDAN NEDEN ÇIKARILDI?

Lamine Yamal, henüz 18 yaşında olmasına rağmen FC Barcelona ve İspanya Milli Takımı için büyük bir gelecek vaadi olarak öne çıkıyor. Ancak yakın dönemde yaşadığı sakatlık, İspanya Milli Takımı kadrosundan çıkarılmasına yol açtı.

Barcelona tarafından yapılan açıklamaya göre, Yamal'ın kasık bölgesinde daha önce yaşadığı rahatsızlık nüksetti. Bu nedenle oyuncunun 2–3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. İspanya Milli Takımı medikal ekibi de durumu değerlendirerek oyuncunun kadrodan çıkarılmasına karar verdi.

Kulüp ile milli takım arasında bir miktar gerilim yaşandı. Barcelona teknik direktörü, milli takımın Yamal'a karşı yeterince ihtiyat göstermediğini vurgularken, milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente "sıfır riskle oynatıyoruz" diyerek alınan kararı savundu.

Neden Kadrodan Çıkarıldı?

Kasık bölgesindeki rahatsızlık nüksedi ve Yamal'ın sahadaki performansını etkileyebilir.

Barcelona, oyuncunun sağlığını önceliklendirdi; bu da kadrodan çıkarılma kararını doğurdu.

Genç oyuncu için tam iyileşmeden milli maçlara çıkma riski alınmadı.

Bu nedenlerle Yamal, İspanya Milli Takımı'nın bu dönemdeki aday kadrosunda yer almadı.

Lamine Yamal İspanya Milli Takım kadrosundan neden çıkarıldı? SON DAKİKA! Lamine Yamal Türkiye-İspanya maçında yok mu?

LAMINE?YAMAL TÜRKİYE-İSPANYA MAÇINDA YOK MU?

Evet, Lamine?Yamal Türkiye ile 18 Kasım 2025'te Sevilla'da oynanacak İspanya Milli Takımı maçında bulunmayacak.

Türkiye ile oynanacak maç için açıklanan aday kadroda sakatlığı nedeniyle yer almıyor.

Barcelona, oyuncunun kasığında rahatsızlık olduğunu ve 2–3 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Bu nedenle Türkiye-İspanya maçında forma giymesi beklenmiyor.

TÜRKİYE İSPANYA MAÇI NE ZAMAN?

Maç: Türkiye vs?İspanya – 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu

Tarih ve saat: 18 Kasım 2025, Salı günü, saat 22:45

Mekân: Sevilla'daki Estadio La Cartuja (İspanya ev sahibi)

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Survivor 2026 kadrosuna beşinci ünlü isim dahil oldu

Acun Ilıcalı açıkladı: Ünlü oyuncu Survivor kadrosunda
Fenerbahçe'de 3 istifa birden

Fenerbahçe'de 3 istifa birden
Bakanlık o markayı ifşa etti! Çayda gıda boyası tespit edildi

Bakanlık ünlü markayı ifşa etti! İçtiğimiz çaylardan gıda boyası çıktı
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Survivor 2026 kadrosuna beşinci ünlü isim dahil oldu

Acun Ilıcalı açıkladı: Ünlü oyuncu Survivor kadrosunda
Jennifer Lawrence, en sinir olduğu Kardashian ailesi üyesini açıkladı

Lawrence'den Kardashıan ailesi hakkında şaşırtan itiraf
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı

Diş hekimi eşini sokak ortasında öldürdü, duruşmada hakimi suçladı
Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri

Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
Ülkenin başkentinde patlama! Mahkeme binasını kan gölüne çevirdiler

Ülkenin başkentinde mahkeme salonunu kan gölüne çevirdiler
Bakanlık'tan restoran ve kafelere yeni fiyat etiketi düzenlemesine ilişkin uyarı

Restoran ve kafelerde yeni dönem! Bakanlık işletmeleri yazıyla uyardı
Bandırma açıklarında demirleyen gemide skandal: İnekler susuzluktan boruları yaladı

Utanç tablosu Türkiye'den! Susuzluktan boruları yaladılar
BDDK'dan kredi kartlarına yeni kısıtlama

Kredi kartı kullananlar dikkat! BDDK yeni kısıtlama getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.