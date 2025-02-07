İsviçre'de müzik eğitimi alan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir yarışmada birinci olması üzerine keman hediye ettiği genç sanatçı Laçin Akyol'dan bugün acı haber geldi. Mersin'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı genç kemancı hastaneye hayatını kaybetti. Peki, Laçin Akyol neden öldü? Kemancı Laçin Akyol kimdir?

LAÇİN AKYOL NEDEN ÖLDÜ?

18 yaşındaki genç keman sanatçısı Laçin Akyol, Mersin'de Adnan Menderes Bulvarı'nda 25 Ocak'ta yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan kemancı burada hayatını kaybetti.

KEMANCI LAÇİN AKYOL KİMDİR?

Laçin Akyol, küçük yaşlardan itibaren müziğe olan tutkusuyla dikkatleri üzerine çekmiş bir isimdir. İsviçre'de müzik eğitimi alan Akyol yetenekleri geliştirerek büyük başarılara imza attı.

Keman sanatçı olan Laçin Akyol, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) ile önemli sahnelerde performans sergiledi.

2015 yılında Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda üçüncülük elde eden sanatçı, 2016 yılında aynı yarışmada ikincilik kazandı.