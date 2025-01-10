Labirent: Ölümcül Kaçış filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Labirent: Ölümcül Kaçış filmi ne zaman, nerede çekildi?

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LABİRENT: ÖLÜMCÜL KAÇIŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Labirent: Ölümcül Kaçış, Thomas'ın duvarlarla çevrili ölümcül labirentten kaçma mücadelesini konu ediniyor. Thomas, gözlerini açtığında karşısında kendi yaşlarında gençlerden oluşan bir grup görür. Koloni benzeri bir yapıda yaşayan bu grup, duvarlarla çevrili geniş bir bölgede tutuluyordur. Thomas, ne geçmişini ne ailesini hatırlamaktadır.

Burada yaşayan diğer gençler de Thomas gibi buraya nasıl ve neden geldiklerini bilmezler. Tek bildikleri, her sabah labirente açılan büyük bir kapının olduğudur. Akşam olunca kapı kapanır. Her ay aralarına yeni bir genç gelir. Thomas, bu labirentin ve kendi geçmişinin gizemini çözmek zorundadır.

LABİRENT: ÖLÜMCÜL KAÇIŞ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU