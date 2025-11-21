Haberler

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

Güncelleme:
Meteoroloji uzmanlarına göre; Türkiye, 24 Kasım'dan itibaren sert bir soğuk hava dalgasına giriyor. İstanbul'da sıcaklıkların hızlı şekilde düşmesi ve 27–28 Kasım'da yağışların kuvvetlenmesi bekleniyor. La Nina etkisi nedeniyle kış, özellikle ocak–şubat döneminde daha belirgin soğuk ve kar potansiyeli taşıyor.

  • 24 Kasım'dan itibaren Türkiye genelinde sıcaklıklar düşecek ve İstanbul'da 18 dereceye kadar sıcaklık düşüşü bekleniyor.
  • 27-28 Kasım'da Marmara genelinde yağış ihtimali artacak ve bölgesel kuvvetli sağanaklar görülebilir.
  • La Niña etkisi nedeniyle Türkiye'de bu kış soğuk-sıcak geçişlerinde sert dalgalanmalar yaşanacak ve esas kar senaryosu ocak-şubat aylarında güçlenecek.

İç ve doğu bölgelerde sis ve pus etkili olurken hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Ancak uzmanlara göre 24 Kasım'dan itibaren Türkiye genelinde sert bir sıcaklık düşüşü yaşanacak. İstanbul ise bu süreçten en çok etkilenecek şehirlerin başında geliyor.

Türkiye, kasım ayının son günlerinde belirgin bir hava değişimine hazırlanıyor. İç ve doğu kesimlerde gün ilk saatlerinde etkili olan sis ve pus yer yer görüş mesafesini düşürürken, sıcaklıklar hala mevsim normallerinin üzerinde. Ancak meteoroloji uzmanları 24 Kasım'dan itibaren soğuk havanın hızla etkisini artıracağı konusunda uyarıyor.

LA NİNA ETKİSİ HAVAYI DALGALI HALE GETİRDİ

Son haftalarda yüksek kesimlerde erken görülen kar yağışları, atmosferdeki dengesiz yapıyı yeniden gündeme getirdi. Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, EkolTV'ye yaptığı değerlendirmede kasım sonunda beklenen soğukların 7–10 gün erken geldiğini belirtti. Özdemir, atmosferde bu yıl dikkat çeken hassasiyeti "Jet akımlarında dalgalanmalar arttı, basınç değişimleri hızlandı. Atmosfer bu yıl daha tepkisel. Soğuk-sıcak geçişleri birkaç gün içinde sert dalgalanmalarla yaşanıyor" sözleriyle özetledi.

İSTANBUL'A SOĞUK ŞOKU: 18 DERECE DÜŞÜŞ

Hafta boyunca lodosla 20–23 derece bandında seyreden İstanbul'da asıl değişim 24 Kasım'dan itibaren yaşanacak:

  • 24 Kasım: Gündüz 18°C
  • 27–28 Kasım: Gündüz 13°C
  • Gece: 8°C'ye kadar düşüş

İstanbul'da hissedilir derecede üşüten bir hava bekleniyor.

27–28 KASIM: YAĞIŞLAR KUVVETLENİYOR

Meteorologlar özellikle 27–28 Kasım için uyarıyor:

  • Marmara genelinde yağış ihtimali artacak
  • Batıdan giriş yapan sistem bölgesel kuvvetli sağanaklara yol açabilir
  • İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülebilir

LA NİNA VE 2025–2026 KIŞ SENARYOSU

Pasifik'te eylül ayından bu yana orta şiddette La Niña sinyalleri görülüyor. Uluslararası analizlere göre La Niña'nın Türkiye'deki dolaylı etkileri bu kış daha belirgin olabilir.

Dr. Özdemir'e göre:

  • Aralık ayında İstanbul için güçlü kar ihtimali düşük
  • Esas kar senaryosu ocak–şubat aylarında güçlenecek
  • Kıyı bölgelerinde kalıcı kar örtüsü yine zor görünüyor

Türkiye, kasım sonunda başlayan bu soğuma trendiyle birlikte kışa hızlı bir giriş yapacak gibi görünüyor.

Olgun Kızıltepe
Yorumlar (15)

Haber Yorumlarır58w6gm9nj:

hadi bakalim gelecek seneki suyumuz çıkacak. inşallah onuda satmayız

Haber YorumlarıNowiwi_Com:

LA NİNA .. galiba .. İspanyolca dır .. çünkü .. anladığım kadarı ile .. ispanyolca da .. HİÇ veya YOK için .. NADA .. deniyor. NADA nın önüne LA eklenince.. HİÇ kelimesine LİK eklemek gibi oluyor. YOK kelimesine ise LUK eklemek gibi oluyor. Yani : LA NADA = LUK YOK ( YOKLUK ) .. veya LİK HİÇ ( HİÇLİK ). Ancak İngilizcede .. NOTHİNG kelimesinin arkasına NESS ekleniyor. Yani İngilizce nin kuralı, Türkçe gibidir bu konuda. NOTHİNGNESS = HİÇLİK veya YOKLUK.

Haber Yorumlarısade vatandaş:

yani istanbulun barajları dolmayacak şehirdeki göçmen kardeşlerimize su yetişmeyebilir iktidarın milyarlar harcayıp hatalı imal ettiği 2050 yılına kadar su sorununu çözdük dediği patlak çatlak melen barajı su tutmadığı için susuzluk tehlikesi var troller dahil iktidar yanlıları kulağının üzerine yatmış sesleri çıkmıyor çünki burada kamu zararı yargılanması gereken mesulları varken iktidar sahte uydurma suçlarla hukuksuzca mahalifleri hapise atıyor

Haber Yorumlarıdinçer yeşiltaş:

Küçük enişte konuştu nasilda analiz yapmış aferin küçük enisteye

Haber Yorumlarıgirilmez:

yalancının ta... aa....

Haber Yorumlarıgirilmez:

beceriksizliğinizi iktira yükleme yeni öıktı değilmi aq trolü

Haber YorumlarıABDULHAMITHAN:

anaaa Buda soğukmu biz - 30 da yaşıyoruz

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Bir haber okudum , don olacak ,toprak da donacak diye bir şehrimizde yüze yakın mezar kazıldı , vb

Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
