La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

İç ve doğu bölgelerde sis ve pus etkili olurken hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Ancak uzmanlara göre 24 Kasım'dan itibaren Türkiye genelinde sert bir sıcaklık düşüşü yaşanacak. İstanbul ise bu süreçten en çok etkilenecek şehirlerin başında geliyor.

Türkiye, kasım ayının son günlerinde belirgin bir hava değişimine hazırlanıyor. İç ve doğu kesimlerde gün ilk saatlerinde etkili olan sis ve pus yer yer görüş mesafesini düşürürken, sıcaklıklar hala mevsim normallerinin üzerinde. Ancak meteoroloji uzmanları 24 Kasım'dan itibaren soğuk havanın hızla etkisini artıracağı konusunda uyarıyor.

LA NİNA ETKİSİ HAVAYI DALGALI HALE GETİRDİ

Son haftalarda yüksek kesimlerde erken görülen kar yağışları, atmosferdeki dengesiz yapıyı yeniden gündeme getirdi. Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, EkolTV'ye yaptığı değerlendirmede kasım sonunda beklenen soğukların 7–10 gün erken geldiğini belirtti. Özdemir, atmosferde bu yıl dikkat çeken hassasiyeti "Jet akımlarında dalgalanmalar arttı, basınç değişimleri hızlandı. Atmosfer bu yıl daha tepkisel. Soğuk-sıcak geçişleri birkaç gün içinde sert dalgalanmalarla yaşanıyor" sözleriyle özetledi.

İSTANBUL'A SOĞUK ŞOKU: 18 DERECE DÜŞÜŞ

Hafta boyunca lodosla 20–23 derece bandında seyreden İstanbul'da asıl değişim 24 Kasım'dan itibaren yaşanacak:

24 Kasım: Gündüz 18°C

27–28 Kasım: Gündüz 13°C

Gece: 8°C'ye kadar düşüş

İstanbul'da hissedilir derecede üşüten bir hava bekleniyor.

27–28 KASIM: YAĞIŞLAR KUVVETLENİYOR

Meteorologlar özellikle 27–28 Kasım için uyarıyor:

Marmara genelinde yağış ihtimali artacak

Batıdan giriş yapan sistem bölgesel kuvvetli sağanaklara yol açabilir

İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülebilir

LA NİNA VE 2025–2026 KIŞ SENARYOSU

Pasifik'te eylül ayından bu yana orta şiddette La Niña sinyalleri görülüyor. Uluslararası analizlere göre La Niña'nın Türkiye'deki dolaylı etkileri bu kış daha belirgin olabilir.

Dr. Özdemir'e göre:

Aralık ayında İstanbul için güçlü kar ihtimali düşük

Esas kar senaryosu ocak–şubat aylarında güçlenecek

Kıyı bölgelerinde kalıcı kar örtüsü yine zor görünüyor

Türkiye, kasım sonunda başlayan bu soğuma trendiyle birlikte kışa hızlı bir giriş yapacak gibi görünüyor.