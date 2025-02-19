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L-Gante kaza mı geçirdi, sağlık durumu ne?

L-Gante kaza mı geçirdi, sağlık durumu ne?
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L-Gante, ATV kazasında ciddi şekilde yaralandı. Nara, kaza sonrası hastanede çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. L-Gante kaza mı geçirdi, sağlık durumu ne?

Wanda Nara'nın sevgilisi L-Gante, Pinamar'da geçirdiği ATV kazasında ciddi şekilde yaralandı. Sosyal medyada hastanede çekilen fotoğraflarını paylaşan Nara, ilişkisine dair duygusal bir mesaj da paylaştı. L-Gante kaza mı geçirdi?

L-GANTE KAZA MI GEÇİRDİ?

Wanda Nara ve L-Gante, Pinamar'daki tatilleri sırasında ATV kullanırken ciddi bir kaza geçirdi. Yanlış bir manevra sonucu devrilen aracın ardından L-Gante'nin köprücük kemiğinde iki kırık oluştu. Kaza sonrası, genç rapçi acı içinde olsa da ilk başta ayağa kalktı, ancak acıya dayanamayarak hastaneye kaldırıldı.

Yanlış bir manevra sonucu aracı devrilen L-Gante'nin köprücük kemiğinde iki kırık oluştu.

Wanda Nara'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ikilinin hastanedeki hallerini paylaştı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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