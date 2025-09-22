KYK YURT TİME BAŞVURUSU 2025: Yurt Time başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, şartları neler?

Üniversite öğrencilerinin hem spor yapmalarını teşvik eden hem de barınma ihtiyaçlarına alternatif bir çözüm sunan KYK Yurt Time projesi, 2025-2026 eğitim öğretim dönemi için yeniden gündemde. Yurt imkanlarından faydalanmak isteyen binlerce öğrenci, bu özel projeye nasıl başvuru yapılacağını ve başvuru tarihlerini araştırıyor. Peki, KYK Yurt Time başvuruları başladı mı? Başvurular ne zaman yapılacak? KYK Yurt Time projesinin şartları neler? İşte, Yurt Time projesine ait tüm detaylar...

KYK YURT TİME BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

2025-2026 dönemi için KYK Yurt Time başvuruları henüz başlamadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan herhangi bir resmi açıklama bulunmamakla birlikte, önceki yılların takvimi göz önünde bulundurularak sürecin Eylül ayı sonlarına doğru başlaması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl başvurular, 16-20 Eylül 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Bu doğrultuda, 2025 yılı başvurularının da benzer tarihlerde başlaması muhtemel. Resmi açıklama geldiğinde bu içerik güncellenerek başvuru süreci detaylandırılacaktır.

KYK YURT TİME BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025-2026 KYK Yurt Time başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yapacağı duyuru ile birlikte başvuru süreci netleşecek. Bakanlık açıklamasını takip etmek isteyen öğrenciler, resmi web sitesini veya e-Devlet portalını düzenli olarak kontrol etmelidir.

Ancak başvuruların Eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Gelişmeler oldukça güncel tarih bilgileri bu içerikte paylaşılacaktır.

KYK YURT TİME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru süreci tamamen dijital ortamda yürütülmektedir. Öğrenciler, başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilir. İşte adım adım başvuru rehberi:

https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapılır.

T.C. Kimlik Numarası ve e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yapılır.

Arama çubuğuna "Yurt-Time Spor Projesi Başvurusu" yazılır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı sekmesi altında çıkan başvuru sayfasına tıklanır.

Gerekli bilgiler eksiksiz şekilde doldurularak başvuru tamamlanır.

Başvuru sırasında sistem sizden bazı kişisel ve eğitim bilgilerinizi doğrulamanızı isteyebilir. Bilgilerinizi doğru ve güncel olarak girdiğinizden emin olun.

KYK YURT TİME BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

KYK Yurt Time başvuruları yalnızca e-Devlet sistemi üzerinden alınmaktadır. Başvuru işlemleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın e-Hizmetler sekmesi üzerinden yapılır.

Herhangi bir fiziki başvuru merkezi, belge teslimi veya elden başvuru söz konusu değildir. Bu nedenle başvuru sürecinde dijital işlemlere hakim olmak oldukça önemlidir.

Ayrıca, başvuru ekranı aktif hale geldiğinde, sistemde teknik yoğunluk yaşanabileceği için öğrencilerin mümkün olduğunca erken saatlerde başvuru yapmaları önerilir.

YURT TİME BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

KYK Yurt Time projesine başvuruda bulunabilmek için bazı temel şartlar bulunmaktadır. Aşağıda 2024-2025 döneminden yola çıkılarak hazırlanan genel başvuru şartları yer almaktadır. 2025-2026 dönemi için güncel şartlar açıklandığında içerik yeniden düzenlenecektir.

Başvuru Şartları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrenci olmak.

18-25 yaş arasında olmak.

Daha önce Yurt Time projesinden yararlanmamış olmak.

Başvuru formundaki bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde doldurmak.

Ek olarak, bazı bölgelerdeki yurtlar için özel kontenjanlar veya öncelik durumları belirlenmiş olabilir. Bu nedenle başvuru sırasında dikkatli olunmalı ve yönergeler titizlikle takip edilmelidir.

KYK YURT TİME NEDİR?

KYK Yurt Time, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen bir sosyal sorumluluk ve gençlik gelişim projesidir. Bu proje kapsamında, üniversite öğrencilerine hem barınma imkanı sunulmakta hem de sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılım teşvik edilmektedir.

Yurt Time'ın amacı, öğrencilerin boş zamanlarını verimli şekilde değerlendirmelerini sağlamak, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmak ve topluma duyarlı bireyler yetiştirmektir.