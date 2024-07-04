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KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor? 2024 dönemi KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

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2024 dönemi KYK yurt başvurularının Ağustos ayının son haftasında başlaması bekleniyor. KYK yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak.

KYK yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak. Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulacak. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor? 2024 dönemi KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YKS sonuçları 17 Temmuz günü erişime açılacak ve ardından tercih süreci başlayacak. KYK yurt başvurularının tercih işlemleri ardından Ağustos ayında alınması bekleniyor.

KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor? 2024 dönemi KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak. Başvuru işlemi sırasında, "Yurt başvurusu" sekmesi seçilerek gerekli bilgiler doldurulacak ve doğruluk kontrolünden sonra başvuru tamamlanacaktır?.

KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor? 2024 dönemi KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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