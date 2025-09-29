KYK EK YURT BAŞVURU TAKVİMİ 2025: KYK ek yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

KYK yurtlarına ek kontenjan fırsatı yeniden kapıları aralıyor! 2025 KYK ek yurt başvuruları, öğrencilerin merakla beklediği tarihlerde başlıyor. Peki,KYK ek yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? KYK ek yerleştirme başvuruları nasıl yapılır, kimler başvurabilir? KYK ek yerleştirme detayları haberimizde...

KYK EK YURT BAŞVURU TAKVİMİ 2025

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından açıklanan ek kontenjan duyurusu, binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiriyor. Üniversite öğrencilerinin barınma sorununu çözmek amacıyla yapılan KYK ek yurt başvuruları, özellikle özel yetenek sınavı, yatay ve dikey geçiş, öğrenci değişim programları gibi farklı kategorilerdeki öğrenciler için büyük önem taşıyor.

KYK EK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KYGM'nin resmi duyurusuna göre, 2025 yılı ek yurt başvuruları henüz başlamadı. Ancak Yükseköğretim Kurulu tarafından açıklanan akademik takvimde, başvuruların Ekim ayının ikinci haftasında başlaması öngörülüyor. Başvuru tarihleri kesinleşir kesinleşmez, öğrenciler e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

Başvurular başlamadan önce öğrencilerin, e-Devlet üzerindeki okul ve bölüm bilgilerinin güncel olduğundan emin olmaları gerekiyor. Eksik veya yanlış bilgi bulunan öğrencilerin, üniversitelerinin öğrenci işleri birimi ile iletişime geçerek bilgilerini güncellemeleri şart.

KYK EK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025 KYK ek yurt başvurularının başlangıç tarihi, akademik takvime göre Ekim ayının ikinci haftası olarak öngörülüyor. Bu tarihe kadar öğrencilerin, başvuru için gerekli belgelerini hazırlamaları ve e-Devlet üzerindeki kayıtlarını kontrol etmeleri öneriliyor.

Başvuru süresi genellikle sınırlı olduğundan, öğrencilerin başvuru tarihlerini kaçırmamaları büyük önem taşıyor. Ayrıca, başvuru tarihleri netleştiğinde KYGM'nin resmi sitesi ve e-Devlet duyuruları üzerinden öğrenciler bilgilendirilecek.

KYK EK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KYK ek yurt başvuruları tamamen e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru süreci şu adımları içeriyor:

e-Devlet hesabına giriş yapın.

KYK yurt başvuru sayfasına erişin.

Üniversite ve bölüm bilgilerinizi kontrol edin, eksik veya yanlış bilgi varsa güncelleyin.

Başvuru yapmak istediğiniz yurt ve kontenjan seçeneklerini inceleyin.

Başvurunuzu tamamlayarak onaylayın ve başvuru belgesini kaydedin.

Başvurular sırasında özel yetenek sınavı, yatay/dikey geçiş, öğrenci değişim programları, lisansüstü eğitim, ikinci üniversite ve artık yıl öğrencileri gibi farklı kategorilerdeki öğrenciler başvuru yapabilecek.

KYK EK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK ek yurt başvuru sonuçlarının açıklanma tarihi, başvuruların tamamlanmasının ardından KYGM tarafından duyurulacak. Genellikle başvuru bitiminden 1-2 hafta sonra sonuçlar e-Devlet üzerinden erişime açılıyor.

Öğrenciler, sonuçlarını e-Devlet üzerinden kontrol ederek yurda kabul durumlarını görebilecek. Başvuru sonuçlarının açıklanması ile birlikte, yurda yerleştirme işlemleri ve yurt sözleşme süreçleri başlatılacak.

KYK EK YURT BAŞVURUSU KİMLER YAPABİLİR?

KYK ek yurt başvurusu, özellikle aşağıdaki öğrenci gruplarını kapsıyor:

Özel yetenek sınavı ile kayıt olan öğrenciler

Yatay veya dikey geçiş yapan öğrenciler

Öğrenci değişim programları kapsamında gelen öğrenciler

Lisansüstü eğitim gören öğrenciler

İkinci üniversite ve lisans tamamlama öğrencileri

Depremzede olup farklı il veya ilçede öğrenim gören öğrenciler

ÖSYM tarafından ek kayıt süresi verilen öğrenciler

Bu öğrenciler, e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilir ve KYGM yurtlarında ek kontenjanlardan yararlanabilir.