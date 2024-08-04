Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 1500 metre serbest yüzme elemelerinde dikkat çekici bir başarıya imza atıldı. 2. seride mücadele eden 16 yaşındaki Kuzey Tunçelli, serisini birinci sırada tamamlayarak finale yükselmeyi başardı. Bu sonuç, Kuzey Tunçelli'nin Olimpiyat Oyunları tarihinde finale yükselen ilk Türk yüzücü olmasını sağladı. Peki, Kuzey Tunçelli kimdir? Milli yüzücü Kuzey Tunçelli kaç yaşında, nereli? Kuzey Tunçelli hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler...

KUZEY TUNÇELLİ KİMDİR?

30 Ağustos 2007'de doğan Kuzey Tunçelli, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sporcusudur. 2024 yılında Belgrad'da düzenlenen Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda 1500 metre serbest stilde altın madalya kazandı.

Tunçelli, 2023 yılı Nisan ayında Türkiye Dünya Şampiyonası Seçmeleri'nde 1500 m serbest stilde 15 dakikanın altında derece yapan 15 yaş altındaki ilk yüzücü oldu. 2023 Dünya Su Sporları Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 800 m ve 1500 m serbestte yarıştı ve birinci oldu. 2024 Dünya Su Sporları Şampiyonası'na katılan Tunçelli, 1500 m serbestte finale yükseldi. Haziran 2024'te Belgrad'daki şampiyonada 1500 m serbestte Avrupa şampiyonu oldu.

Milli yüzücü, 2024 Paris Olimpiyatlarına da katılacaktır. Antrenörü Milli Takım Teknik Direktörü Aykut Çelik'tir.

PARİS OLİMPİYATLARI

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 1500 metre serbest stilde finale kalan milli yüzücü Kuzey Tunçelli, tarihi başarısının gururunu yaşıyor.

Milli yüzücü, Paris La Defense Arena'da gerçekleştirilen erkekler 1500 metre serbest stil elemelerinde 14.45.27'lik dereceyle 5. olarak finalde yarışma hakkı elde etti.

Olimpiyat oyunları tarihinde yüzme branşında finale kalan ilk Türk sporcu olma başarısı gösteren 16 yaşındaki Kuzey Tunçelli, yarınki finalde madalya için kulaç atacak.

Genç sporcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elde ettiği başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Türkiye'de finale kalan ilk sporcu olmak benim için çok gurur verici. Yüce Türkiye halkına ilk defa bu gururu yaşattığım için çok heyecanlıyım. Genç yaşımda, ilk olimpiyatımda bunu başarabilmek sonraki olimpiyatlar için çok büyük bir ışık. İnşallah sonraki olimpiyatlarımda her şey çok daha güzel olacak. Buradan bana destek veren herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.