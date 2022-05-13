Kuyumcular cumartesi günü açık mı? 2022 kuyumcular saat kaçta açılır, kaçta kapanır?

Kuyumcular cumartesi günü açık mı, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kuyumcu çalışma saatleri sabah saatleri itibariyle çok fazla sorgulanıyor. Kuyumcular ne zaman açılacak? İşletme sahipleri ve yatırımcıları yakından ilgilendiren kuyumcuların açık olup olmadığı merak konusu oluyor. Bilindiği üzere; tam kapanma sokağa çıkma yasağında üretim, imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerleri kapalı olacak. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan sokağa çıkma yasağı genelgesi kapsamında açık ve kapalı kurumlar belli oldu. Buna göre; Kuyumcular açık mı bugün? Kuyumcular saat kaçta açılıyor? Kuyumcular kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

KUYUMCULAR CUMARTESİ GÜNÜ AÇIK MI?

Kuyumculuk, altın başta olmak üzere değerli metal ve taşların işlenerek takı ve yatırım aracı olarak kullanılan (devlet altınları gibi) eserlere (kuyum) dönüştürülmesi sanatıdır. Bu eserlerin ticareti de kuyumculuk olarak adlandırılır.

Kuyumcular hafta sonu Cumartesi günü açıktır, Pazar günleri ise kapalıdır.

Sabah Açılış Saati: 07:00

Akşam Kapanış Saati: 20:00

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