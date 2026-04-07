Trump'ın tehdidi sonrası İran ve Kuveyt'ten vatandaşlarına uyarı

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump’ın “İran medeniyeti bu gece yok olacak” tehdidinin ardından İran ve Kuveyt'ten vatandaşlarına benzer uyarılar geldi. Her iki ülke de vatandaşlarına sabah 06.00'a kadar evde kalmaları uyarısında bulundu.

  • Kuveyt İçişleri Bakanlığı, vatandaşlara ve yabancılara gece yarısından sabah 06.00'ya kadar evde kalma çağrısı yaptı.
  • Kuveyt'te resmi tatil 7 Nisan'dan 8 Nisan sabah 06.00'ya kadar uzatıldı.
  • Kuveyt güvenlik kurumları, olası senaryolara karşı önleyici tedbirleri artırdığını duyurdu.

Kuveyt ve İran İçişleri Bakanlıkları, bölgedeki gelişmeler nedeniyle vatandaşlara yönelik dikkat çeken bir güvenlik uyarısı yayımladı. Yapılan açıklamada, gece saatlerinde evde kalınması istenirken, sadece zorunlu durumlarda dışarı çıkılması gerektiği vurgulandı.

İRAN VE KUVEYT'TE ALARM

ABD Başkanı Donald Trump’ın, “İran medeniyeti bu gece yok olacak” tehdidinin ardından dünya yaşanacaklara kilitlenirken Orta Doğu'daki ülkelerde de alarm durumuna geçildi. İran ve Kuveyt'ten vatandaşlarına benzer uyarılar geldi.

"SABAH 6'YA KADAR EVDE KALIN"

İran İçişleri Bakanlığı, olası saldırı nedeniyle vatandaşların evden çıkmamasını istedi. Açıklamada, "Sabah 06.00'ya kadar evde kalın." ifadelerine yer verildi. 

“GECE BOYUNCA EVDEN ÇIKMAYIN"

Kuveyt İçişleri Bakanlığının resmi açıklamasında da, vatandaşlar ve ülkede yaşayan yabancıların güvenliği için gece yarısından sabah 06.00’ya kadar evde kalmaları istendi. Açıklamada, bu sürede yalnızca zorunlu ihtiyaçlar için dışarı çıkılması gerektiği ifade edildi.

ACİL DURUMLARA KARŞI HAZIRLIK MESAJI

Yetkililer, ilgili kurumların mevcut şartlar altında her türlü acil duruma müdahale kapasitesinin güçlendirildiğini belirtti. Alınan tedbirlerin, toplumun genel güvenliğini sağlamak ve olası riskleri en aza indirmek amacı taşıdığı vurgulandı.

RESMİ TATİL KARARI UZATILDI

Bakanlık ayrıca, alınan önlemler kapsamında resmi tatilin 7 Nisan’dan 8 Nisan sabah 06.00’ya kadar uzatıldığını açıkladı. Bu kararın, güvenlik birimlerinin görevlerini daha etkin şekilde yerine getirebilmesi ve halkın korunması amacıyla alındığı ifade edildi.

“TALİMATLARA UYUN” VURGUSU

Açıklamanın sonunda vatandaşlara çağrıda bulunularak, yayımlanan talimatlara uyulmasının ve ilgili kurumlarla iş birliği yapılmasının kritik önemde olduğu belirtildi. Yetkililer, bu sürecin ülkenin güvenliği ve istikrarının korunması için yürütüldüğünü kaydetti.

Elif Yeşil
Haberler.com
