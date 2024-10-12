'Kutsal Roma Cermen İmparatoru', 'Avusturya Arşidükü', 'İspanya Kralı' ve 'Hollanda Lordu' Ünvanlarına sahip, Kanuni Sultan Süleymanın en güçlü rakibi

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada "Kutsal Roma Cermen İmparatoru", "Avusturya Arşidükü", "İspanya Kralı" ve "Hollanda Lordu" Ünvanlarına sahip, Kanuni Sultan Süleyman'ın en güçlü rakibi olan tarihi kişi hangisidir?sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

"KUTSAL ROMA CERMEN İMPARATORU", "AVUSTURYA ARŞİDÜKÜ", "İSPANYA KRALI" VE "HOLLANDA LORDU" ÜNVANLARINA SAHİP, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN'IN EN GÜÇLÜ RAKİBİ OLAN TARİHİ KİŞİ HANGİSİDİR?

A: Şarlman

C: Demirbaş Şarl

B: Şarlken

D: Şarlo