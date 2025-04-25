" Kütahya'da okullar tatil mi?" sorusu özellikle öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından araştırılırken, Simav merkezli 4.5 ve 4.6 büyüklüğündeki depremler, bölgedeki günlük yaşamı da etkiledi. Art arda yaşanan sarsıntılar nedeniyle bazı önlemler alındı. Peki, Kütahya'da okullar tatil mi?

KÜTAHYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre sabah saatlerinde meydana gelen 4.5 şiddetindeki depremin ardından saat 10.20 itibarıyla 4.6 büyüklüğünde bir sarsıntı daha oluştu.

KÜTAHYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Depremin ardından Kütahya'nın Simav ilçesi ve çevre köylerde eğitime 1 gün ara verildi. Öte yandan AFAD'dan yapılan açıklamada "Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 10.20'de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadeleri yer aldı.