Kuşum Aydın kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Kuşum Aydın kaç yaşında, nereli? Kuşum Aydın biyografisi!

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KUŞUM AYDIN KİMDİR?

Muharrem Aydın Uğurlular veya sıkça anılan lakabıyla Kuşum Aydın, 1 Temmuz 1966 yılında İstanbul'da doğdu. Türk şarkıcı, söz yazarı ve sunucudur. 1998 yılında çıkardığı Mutlu Yıllar Kuşum adlı albümünün ardından aldığı Kuşum Aydın lakabının yanı sıra, Papyon Aydın ve Şeker Aydın olarak da bilinmektedir.

Yükseköğrenimini yapmak için Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Cam Bölümüne giren Aydın Uğurlular, daha sonra Tekstil Sanatları Bölümüne geçerek buradan mezun oldu. Ardından, yönetici olma idealiyle İstanbul Üniversitesi'nde işletme iktisadı eğitimi aldı.

Müzik yaşamına stüdyolarda vokallik yaparak atılan Aydın Uğurlular, kariyerini kulüp sahnelerinde devam ettirdi. Sunduğu sabah ve öğle kuşağı televizyon programlarıyla popülerliğini artıran şarkıcı, bu sırada çıkardığı albümlerle de ses getiren çalışmalara imza attı. Hayat Bilgisi dizisinin 31.bölümüne konuk oyuncu olmuştur.

Diskografi

1994 Gözünüz Aydın

1995 Aydın Havası

1998 Mutlu Yıllar Kuşum

2000 Kanki

2005 Kırmızı Kart

2009 Şeker

2010 Pardon Canım Aydın Ben

2011 Evlenme

2013 Doğum Günü Şarkısı

2017 Kaymaklı Pasta

2019 Moda

2022 Yaranamıyoz

2022 Benden Günah Gitti

2023 Uçur Beni (Ay Ay)

2024 Şeker Alalım

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