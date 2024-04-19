Kuş Uçuşu 4. sezon olacak mı? Kuş Uçuşu 4. sezon var mı, yayınlanacak mı?

Kuş Uçuşu 4. sezon olacak mı? Sorusu, dizinin izleyicileri başta olmak üzere birçok kişi tarafından araştırılıyor. Başrollerinde Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol'un başrolünde yer aldığı Kuş uçuşu dizisi ekranlara geliyor. Peki, Kuş Uçuşu 4. sezon olacak mı? Kuş Uçuşu 4. sezon var mı, yayınlanacak mı?

KUŞ UÇUŞU 4. SEZON OLACAK MI?

Netflix'in yerli yapımlarından Kuş Uçuşu, final sezonuyla son kez izleyici karşısına çıkacak. Dizinin final sezonu 11 Nisan'da izleyicisi ile buluştu. 3. sezonun final sezonu olması nedeniyle Kuş Uçuşu 4. sezon olmayacak. Buna göre Kuş Uçuşu 4. sezon olmayacak ve 3. sezon final sezonu olarak yayınlandı. Her sezonu 8 bölüm olan Kuş Uçuşu, ilk olarak 3 Haziran 2022'de yayınlanmıştı.

KUŞ UÇUŞU DİZİSİNİN KONUSU NE?

Kuş Uçuşu, farklı hayat biçimlerine sahip olan X kuşağı ile Z kuşağının çarpışmasını konu ediyor. Bakış açıları, yaklaşımlar ve hedefe giden yolda yürüme biçimleri X kuşağına göre artık bambaşkadır. Genç bir kadın olan Aslı da kariyer basamaklarını tırmanmak için çok çalışmaya güvenmek yerine kuş uçusu gitmeye çalışır. Yeni dünyanın yöntemleriyle en üste ulaşmaya çalışan Aslı, amacına ulaşabilmek için her yolu dener.