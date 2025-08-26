Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman? Kuruluş Osman 7. sezon tarihi belli oldu mu?

Hayranları, Kuruluş Osman'ın heyecan dolu maceralarının ne zaman başlayacağını araştırıyor. Konu ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Kuruluş Osman yeni sezon tarihi ne zaman? Kuruluş Osman 7. sezon tarihi belli oldu mu?

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonunun yayın tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak önceki sezonlardaki yayın takvimine bakıldığında, dizinin genellikle sonbahar aylarında, özellikle Eylül sonu ya da Ekim başında ekranlara geldiği görülüyor. 2024 yılında dizinin 6. sezonunun ilk bölümü 2 Ekim tarihinde izleyicilerle buluşmuştu. Bu doğrultuda, bu yıl da yeni sezonun benzer bir takvimle, Eylül ayı sonu veya Ekim ayı başında yayınlanması bekleniyor. Dizinin hayranları, heyecanla yeni sezonun detaylarını ve yayın tarihini beklemeye devam ediyor.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİNİN ADI DEĞİŞECEK Mİ?

Altı sezondur Kuruluş Osman adıyla yayınlanan popüler dizinin yeni sezonuyla ilgili çeşitli iddialar gündeme geldi. Başrol oyuncusu Burak Özçivit ile anlaşmazlık yaşandığı yönündeki söylentiler dikkat çekerken, yeni sezonda Mert Yazıcıoğlu'nun Orhan karakterini canlandıracağı konuşuluyor. Dizinin adının ise "Kuruluş Orhan", "Yükseliş Orhan" ya da "Sultan Orhan" gibi farklı alternatiflerle devam edebileceği öne sürüldü. Ancak, yapımcı şirket tarafından bu konularda henüz resmi bir açıklama yapılmadığı belirtildi.

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN SEZON FİNALİ YAPMIŞTI?

Kuruluş Osman dizisi, önceki sezonunda sezon finalini 4 Haziran tarihinde yaptı. Bu tarih, dizinin takipçileri için önemli bir dönüm noktası olmuş, sezon boyunca gelişen heyecanlı olayların ardından izleyiciler ara vermek zorunda kalmıştı. Sezon finali bölümü, yoğun olay örgüsü ve sürpriz gelişmeleriyle dikkat çekmişti. Hayranlar, dizinin yeni sezonunu büyük bir merakla beklemeye başlamış ve sosyal medyada sezon finaliyle ilgili çeşitli yorumlar yapmışlardı. Yapımcılar ise yeni sezon için hazırlıklara kısa süre içinde başlamıştı.