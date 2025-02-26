Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 182. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman SON BÖLÜM izle!

Kuruluş Osman canlı izle linki araştırılıyor. Başrollerinde Burak Özçivit ve Özge Törer gibi isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisi bu akşam 178. bölümüyle ekranlara gelecek! Peki, ATV Kuruluş Osman 182. bölüm izleme linki! Kuruluş Osman canlı izle! Kuruluş Osman ATV canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölüm full HD canlı ile! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman canlı izle! Kuruluş Osman canlı izle! ATV Kuruluş Osman 182. Bölüm canlı izle! 26 Şubat Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Kuruluş Osman full HD canlı izle! ATV canlı izle linki haberimizde..

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Tarih Türksüz olmaz ama siz yok olacaksınız!"

Poena/Halime, Sofia'yla yüzleşiyor

Sofia, Bala Hatun'u esir tutarak ona eziyet etmeye devam eder. Öte yandan Sofia'nın Bala'ya anlattıklarını duyan Halime, Sofia ile yüzleşir. Poena, Bala ve Osman'ın kızı olduğunu öğrenecek midir?

Bala Hatun'un planı nedir?

Kızının yaşadığından artık emin olan Bala Hatunsa esaretten kurtulup kızını bulmak için bir şeyler yapmak ister. Bala Hatun'un esaretten kurtulmak için aklında nasıl bir plan vardır? Bala Hatun'un bu planı nelere sebep olacaktır?

Osman Bey, Bala Hatun'un yaşadığını öğreniyor

Osman Bey, Bala Hatun'un yaşadığına dair hala somut bir iz bulamamışken, Halime / Poena Osman Bey'e Bala Hatun'un yaşadığını söyler. Halime bununla birlikte Sofia'nın bütün sırlarını ortaya dökecek midir?

Osman Bey, Bala Hatun'u kurtarabilecek mi?

Osman Bey, Bala Hatun'u kurtarmak için harekete geçer. Fakat Sofia, Bala Hatun'u hiç bilinmeyen bir manastıra götürecektir. Osman Bey, Bala Hatun'u kurtarabilecek midir? Sofia'nın büyük sırrı Poena sonunda açığa çıkacak mıdır? Osman Bey ve Bala Hatun yıllar önce öldü bildikleri kızları Halime'ye kavuşabilecekler mi? Yoksa Sofia, onlara büyük bir acı daha mı yaşatacaktır?

Kuruluş Osman'ı ATV platformlarından izleyebilirsiniz.