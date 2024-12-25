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Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 176. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman SON BÖLÜM izle!

Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 176. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman SON BÖLÜM izle!
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ATV'nin en çok izlenen ve sevilen dizilerinden biri olan Kuruluş Osman dizisi bu akşam 176. bölümüyle ekranlara gelecek! Peki, ATV Kuruluş Osman 176. bölüm izleme linki! Kuruluş Osman canlı izle! Kuruluş Osman ATV canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölüm full HD canlı ile! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman canlı izle! Kuruluş Osman canlı izle! ATV Kuruluş Osman 176. Bölüm canlı izle! 4 Aralık Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak?

Kuruluş Osman canlı izle linki araştırılıyor. Başrollerinde Burak Özçivit ve Özge Törer gibi isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisi bu akşam 176. bölümüyle ekranlara gelecek! Peki, ATV Kuruluş Osman 176. bölüm izleme linki! Kuruluş Osman canlı izle! Kuruluş Osman ATV canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölüm full HD canlı ile! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman canlı izle! Kuruluş Osman canlı izle! ATV Kuruluş Osman 176176Bölüm canlı izle! 4 Aralık Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Kuruluş Osman full HD canlı izle! ATV canlı izle linki haberimizde..

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
MOĞOL KOMUTAN ULUGAN KAYI OBASI'NDA

Moğol Komutanı Ulugan, Kayı Obası'na gelir. Osman Bey'le ilk kez karşı karşıya gelen Ulugan'ın obaya geliş amacı nedir? Osman Bey Ulugan'a karşı nasıl bir tavır sergileyecektir? Ulugan, Osman Bey'in önce itibarını sonra canını alacağını söyler. Ulugan, Osman Bey'i alt etmek için nasıl bir plan yaptı?

ESİR DÜŞEN ORHAN BEY'İN PARMAKLARINA ÇİVİ ÇAKILIYOR!

Şehzade Orhan ve Şehzade Alaeddin Beyler de Moğol ve Bizans'a karşı kalelerde önlem almakla vazifelendirilmişlerdir. Moğollar, Şehzade Orhan'ı Karacahisar'da nasıl tuzağa düşürecektir? Moğollar, Şehzade Orhan'ın parmaklarına çivi çakarak vahşice işkence yaparlarken oğlunu bulmak için çıktığı yolda Osman Bey şehzadesi Orhan Bey'i kurtarabilecek midir?

Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 176. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman SON BÖLÜM izle!

BALA HATUN HALİME'Yİ KAYBETMENİN EŞİĞİNDE Mİ?

Obada bir zehir yayılır. Ahali zehir yüzünden kırılmaktadır. Alaeddin Bey zehrin panzehrini bulabilecek midir? Öte yandan zehir bütün obayı sarmışken Poena da zehirlenmiştir. Bala Hatun, Poena'nın kızı Halime olduğunu öğrenemeden kaybedecek mi?

İLBAY'IN PLANI NEDİR?

Osman Bey yaklaşan Moğol tehlikesine karşı tedbirlerini arttırmaktadır. Kayı Obası'nda alınan tedbirlere karşı İlbay ne yapacaktır? Osman Bey'in tedbirlerini boşa çıkartmak için nasıl bir planı vardır?

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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