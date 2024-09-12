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Kuruluş Osman Altunay Hatun kim? Buçe Buse Kahraman kimdir, kaç yaşında ve oynadığı diziler neler?

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ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisi yeni sezon ve yeni oyuncu kadrosuyla seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kuruluş Osman Altunay Hatun kim, gerçek adı ne sorularına yanıt aranıyor. Peki, Kuruluş Osman Altunay Hatun kim?

Kuruluş Osman Altunay Hatun kim? Yalı Çapkını dizisindeki Pelin rolüyle adından söz ettiren Buçe Buse Kahraman, 2. sezonun sonunda kadrodan ayrıldı. Buçe Buse Kahraman, Kuruluş Osman dizisinde Altunay Hatun karakterini oynayacak. Kuruluş Osman Altunay Hatun kimdir? Detaylar haberimizdedir…

KURULUŞ OSMAN ALTUNAY HATUN KİM?

Gazete Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başrolleri arasında yer aldığı Acı Kahve filmiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışan Kahraman, Kuruluş Osman dizisinde Altunay Hatun'u oynayacak. Başarılı oyuncu dizide Keçili Şah Beyliği'nin ustaca at biner ve kılıç kullanan hatunu olarak seyirci karşısına çıkacak.

Buçe Buse Kahraman çekimlere başlamadan önce de dünyaca ünlü bir kozmetik markasının 30. yıl kutlamalarında Türk kadınını temsil etmek için Paris'e gidecek.

Kuruluş Osman Altunay Hatun kim? Buçe Buse Kahraman kimdir, kaç yaşında ve oynadığı diziler neler?

BUÇE BUSE KAHRAMAN KİMDİR?

Buçe Buse Kahraman, 1 nisan 1996 yılında İzmir de doğdu. Buçe Buse Kahraman ortaokul ve lise yıllarında oyuncu olmaya karar vererek üniversitede eğitim almak için sınavlara girdi. Ardından, 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünü kazanmıştır. Kahraman'ın, İlk projesi 2017 yılında Kötü Çocuk sinema filminde Cansu karakterini canlandırarak oyunculuğa başlamıştır. Daha sonra ilk dizi projesi olan Çarpışma dizisinde Meltem karakterine hayat vermiştir. Yasak Elma dizisinin 3. sezonunda kadrosuna dahil oldu. Şimdilerde ise Yalı Çapkını dizsinde oynuyor.

Kuruluş Osman Altunay Hatun kim? Buçe Buse Kahraman kimdir, kaç yaşında ve oynadığı diziler neler?

Kuruluş Osman Altunay Hatun kim? Buçe Buse Kahraman kimdir, kaç yaşında ve oynadığı diziler neler?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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