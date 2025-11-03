Kuruluş Orhan bu akşam var mı? Kuruluş Orhan hangi günler yayınlanıyor?

Kuruluş Orhan bu akşam ekranda mı? Osmanlı'nın ikinci padişahı Orhan Bey'in tarih dolu yolculuğu ve Aksiyon dolu savaş sahneleri izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Dizinin hangi günlerde ve saat kaçta yayınlandığına dair tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.

KURULUŞ ORHAN DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Kuruluş Orhan, Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci padişahı Orhan Bey'in hayatını konu alan bir tarihi dönem dizisidir. Hikaye, Osmanlı'nın kuruluş sürecinin ardından büyüme dönemine odaklanıyor ve Osman Gazi'nin tahttan inip Orhan Bey'in tahta çıkışını anlatıyor. Dizide, dönemin siyasi ve askeri mücadelesi, Bizans İmparatorluğu ile yaşanan zorlu savaşlar ve Moğol İmparatorluğu ile karşı karşıya gelinen çatışmalar işleniyor.

Ayrıca dizide Bursa'nın fethi ve Orhan Bey'in liderliğindeki stratejik hamleler ön plana çıkıyor. Tarihi atmosfer, savaş sahneleri ve dönemin zorlukları, izleyicilere hem dramatik hem de aksiyon dolu bir deneyim sunuyor. Başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu'nun Orhan Bey olarak performansı ve yeni imajı, dizinin dikkat çeken unsurlarından biri.

KURULUŞ ORHAN HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Kuruluş Orhan dizisi her hafta Çarşamba günü ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Yayın günü, diziyi takip eden izleyicilerin ekran başında olmasını kolaylaştırıyor ve her bölümün büyük bir merakla beklenmesini sağlıyor.

KURULUŞ ORHAN SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Dizi, ATV'de 20:00'de izleyicilerle buluşuyor. Bu saat, prime time kuşağına denk gelmesi nedeniyle izleyicilerin yoğun ilgisini topluyor ve diziyi kaçırmak istemeyenler için ideal bir zaman dilimi sunuyor.

KURULUŞ ORHAN DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Kuruluş Orhan dizisinin oyuncu kadrosu, hem deneyimli hem de yetenekli isimlerden oluşuyor. Dizideki başlıca oyuncular ve canlandırdıkları karakterler şunlardır: