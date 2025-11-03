Haberler

Kuruluş Orhan bu akşam var mı? Kuruluş Orhan hangi günler yayınlanıyor?

Kuruluş Orhan bu akşam var mı? Kuruluş Orhan hangi günler yayınlanıyor?
Güncelleme:
Kuruluş Orhan bu akşam yayınlanacak mı? Orhan Bey'in tarihi mücadelesi, stratejik hamleleri ve kasabada yaşanan sürpriz gelişmeler izleyicileri heyecanla ekran başına çekiyor. Peki, Kuruluş Orhan bu akşam var mı? Kuruluş Orhan hangi günler yayınlanıyor?

Kuruluş Orhan bu akşam ekranda mı? Osmanlı'nın ikinci padişahı Orhan Bey'in tarih dolu yolculuğu ve Aksiyon dolu savaş sahneleri izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Dizinin hangi günlerde ve saat kaçta yayınlandığına dair tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.

KURULUŞ ORHAN DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Kuruluş Orhan, Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci padişahı Orhan Bey'in hayatını konu alan bir tarihi dönem dizisidir. Hikaye, Osmanlı'nın kuruluş sürecinin ardından büyüme dönemine odaklanıyor ve Osman Gazi'nin tahttan inip Orhan Bey'in tahta çıkışını anlatıyor. Dizide, dönemin siyasi ve askeri mücadelesi, Bizans İmparatorluğu ile yaşanan zorlu savaşlar ve Moğol İmparatorluğu ile karşı karşıya gelinen çatışmalar işleniyor.

Ayrıca dizide Bursa'nın fethi ve Orhan Bey'in liderliğindeki stratejik hamleler ön plana çıkıyor. Tarihi atmosfer, savaş sahneleri ve dönemin zorlukları, izleyicilere hem dramatik hem de aksiyon dolu bir deneyim sunuyor. Başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu'nun Orhan Bey olarak performansı ve yeni imajı, dizinin dikkat çeken unsurlarından biri.

KURULUŞ ORHAN HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Kuruluş Orhan dizisi her hafta Çarşamba günü ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Yayın günü, diziyi takip eden izleyicilerin ekran başında olmasını kolaylaştırıyor ve her bölümün büyük bir merakla beklenmesini sağlıyor.

KURULUŞ ORHAN SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Dizi, ATV'de 20:00'de izleyicilerle buluşuyor. Bu saat, prime time kuşağına denk gelmesi nedeniyle izleyicilerin yoğun ilgisini topluyor ve diziyi kaçırmak istemeyenler için ideal bir zaman dilimi sunuyor.

KURULUŞ ORHAN DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Kuruluş Orhan dizisinin oyuncu kadrosu, hem deneyimli hem de yetenekli isimlerden oluşuyor. Dizideki başlıca oyuncular ve canlandırdıkları karakterler şunlardır:

  • Mert Yazıcıoğlu – Orhan Gazi
  • Mahassine Merabet – Nilüfer Hatun
  • Cihan Ünal – Osman Gazi
  • Bennu Yıldırımlar – Malhun Hatun
  • Barış Falay – Şahinşah Bey
  • Şükrü Özyıldız – Komutan Flavius
  • Burak Sergen – Saroz
  • Çağrı Şensoy – Cerkutay Bey
  • Yiğit Uçan – Boran Bey
  • Sevinç Kıranlı – Didar Hatun
  • Onur Bay – Yiğit
  • Sena Mercan – Halime Hatun
  • Mert İnce – Süleyman Paşa
  • Ersen Karagöz – Şehzade Kasım
  • Ömer Faruk Aran – Alaeddin Bey
  • Belgin Şimşek – Gonca Hatun
  • Tevfik Erman Kutlu – Avcı Bey
  • Destekleyici karakterlerde ise:
  • Numan Çakır – Toy Beyi
  • Özcan Varaylı – Toy Beyi
  • Tezhan Tezcan – Temirboğa
  • Murat Boncuk – Aykurt Alp
  • Turpal Tokaev – Turahan Alp
  • Can Atak – Kara Halil
  • Dinç Daymen – Seyis Ahmet
