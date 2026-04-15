Fenomen hale gelen Kuruluş dizisinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Orhan, kadrosuna kattığı deneyimli ve usta oyuncularla yeni sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Dizinin yayımlanan ikinci tanıtımı, kısa sürede büyük ilgi görerek sosyal medyada gündem oldu ve hayranların beklentisini daha da yükseltti. Kuruluş Orhan 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KURULUŞ ORHAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri için Bozdağ Film Platosu'nda 8000 m8 alanda Bursa Tekfur Sarayı: giriş, çarşı, avlu, saray odaları, koridorları ve kabul salonuyla birlikte döneme uygun bir şekilde yapıldı.

Yine plato içerisinde 230 m uzunluğunda 23 metre yüksekliğinde Bursa Kalesi dış cephe girişi inşa edilirken Bursa Kuşatması'nın canlandırıldığı 23 bin m8 alanda çadırlar ve döneme ait savaş aletlerinin bulunduğu karargah inşa edildi.

80 çadırlık Kayı obası ile birlikte beyliklere ait iki oba 23 bin metrekare üzerine kuruldu. Obalardaki el yapımı çadırlar projeye özel olarak Türkmenistan'da üretildi. 80 bin m8 alanda da Bursa Şehri'nin inşasına başlandı.

KURULUŞ ORHAN OYUNCULARI VE DİZİ KARAKTERLERİ

SULTAN ORHAN İLHANLI'YA SAVAŞ AÇIYOR

Elçiyi öldürerek Temurtaş'a alenen savaş ilan eden Sultan Orhan, bu kararıyla İlhanlı'yı açıkça karşısına aldı. Demirhan Bey ise, Orhan Bey'in devletini tanımadığını söyleyerek rest çekerken, cephede yeni hesapların fitili ateşleniyor.

ŞAHİNŞAH BİAT ETTİ… YA GÖLGESİNDEKİ OYUN?

Yaşanan gelişmelerin ardından Şahinşah Bey, Sultan Orhan'ın buyruğuna tabi olduğunu ilan ediyor. Ancak bu biat samimi mi, yoksa yeni bir oyunun başlangıcı mı?

ASPORÇA–NİLÜFER CEPHESİNDE SOĞUK SAVAŞ

Obada ölüm tehlikesi atlatan Asporça, Sultan Orhan sayesinde son anda kurtulur. Ancak Nilüfer Hatun'un Asporça'ya yönelik rahatsızlığı giderek artmaktadır. İki kadın arasındaki gerilim tırmanırken, bu soğuk savaşın sonu kanla mı bitecektir?