Kuruluş Orhan 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Etkileyici hikayesi, görkemli yapım kalitesi ve dikkat çekici oyuncu kadrosuyla öne çıkan Kuruluş Orhan dizisinin ilk bölümü, izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını ve senaristliğini üstlendiği, yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı yapımda Orhan Bey karakterine başarılı oyuncu Mert Yazıcıoğlu hayat veriyor.
Fenomen hale gelen Kuruluş dizisinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Orhan, kadrosuna kattığı deneyimli ve usta oyuncularla yeni sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Dizinin yayımlanan ikinci tanıtımı, kısa sürede büyük ilgi görerek sosyal medyada gündem oldu ve hayranların beklentisini daha da yükseltti.
KURULUŞ ORHAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dizinin çekimleri için Bozdağ Film Platosu'nda 8000 m8 alanda Bursa Tekfur Sarayı: giriş, çarşı, avlu, saray odaları, koridorları ve kabul salonuyla birlikte döneme uygun bir şekilde yapıldı.
Yine plato içerisinde 230 m uzunluğunda 23 metre yüksekliğinde Bursa Kalesi dış cephe girişi inşa edilirken Bursa Kuşatması'nın canlandırıldığı 23 bin m8 alanda çadırlar ve döneme ait savaş aletlerinin bulunduğu karargah inşa edildi.
80 çadırlık Kayı obası ile birlikte beyliklere ait iki oba 23 bin metrekare üzerine kuruldu. Obalardaki el yapımı çadırlar projeye özel olarak Türkmenistan'da üretildi. 80 bin m8 alanda da Bursa Şehri'nin inşasına başlandı.
KURULUŞ ORHAN OYUNCULARI VE DİZİ KARAKTERLERİ
SULTAN ORHAN İLHANLI'YA SAVAŞ AÇIYOR
Elçiyi öldürerek Temurtaş'a alenen savaş ilan eden Sultan Orhan, bu kararıyla İlhanlı'yı açıkça karşısına aldı. Demirhan Bey ise, Orhan Bey'in devletini tanımadığını söyleyerek rest çekerken, cephede yeni hesapların fitili ateşleniyor.
ŞAHİNŞAH BİAT ETTİ… YA GÖLGESİNDEKİ OYUN?
Yaşanan gelişmelerin ardından Şahinşah Bey, Sultan Orhan'ın buyruğuna tabi olduğunu ilan ediyor. Ancak bu biat samimi mi, yoksa yeni bir oyunun başlangıcı mı?
ASPORÇA–NİLÜFER CEPHESİNDE SOĞUK SAVAŞ
Obada ölüm tehlikesi atlatan Asporça, Sultan Orhan sayesinde son anda kurtulur. Ancak Nilüfer Hatun'un Asporça'ya yönelik rahatsızlığı giderek artmaktadır. İki kadın arasındaki gerilim tırmanırken, bu soğuk savaşın sonu kanla mı bitecektir?
İZNİK'TE YENİ CEPHE, YENİ İTTİFAK
İznik'te ordusunu toplayan Asporça, Orhan Bey'e karşı Temurtaş'la birlikte hareket etme kararı alır. Bu kararın ardındaki gerçek sebep ne olacaktır? Flavius bu denklemin neresinde yer alacak?
BURSA BAYRAM YERİ, CEPHELER ALEV ALEV
Bursa, Orhan Bey'in sultanlık ilanıyla bayram yerine dönerken; Orhan Bey düşmanlarının üzerine amansızca yürümekte kararlıdır. Hudutlara yapılan baskınlara karşı en sert cevabı vermeye hazırlanan Orhan Bey, tüm beylerini ve ordusunu sefer için hazırlar.
BİR YANDA İZNİK, DİĞER YANDA TEMURTAŞ…
Sultan Orhan Bey, arkasından kurulan tüm oyunları bozup düşmanlarını bertaraf edebilecek midir?
KURULUŞ ORHAN 23. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Kuruluş Orhan 23. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Nikah Kıyıldı, Saray Karıştı!
Sultan Orhan ve Asporça'nın nikâhı kıyılırken, sarayda dengeler değişir. Nilüfer, yaşadığı büyük acıyla yüzleşirken bu evliliğe nasıl karşılık verecektir? "Aşık değiliz" diyerek yola çıkan Orhan ve Asporça'nın kaderleri, kalplerini de birbirine bağlayacak mı? Bu evlilik onlar için yeni bir başlangıç mı olacaktır?
Nilüfer ve Asporça Arasında Gerilim Tırmanıyor!
Orhan'ın aşkını kaybetme korkusuyla hareket eden Nilüfer, Asporça'ya karşı açık bir tavır alır. Asporça'nın çocuklara yakınlığına dahi tahammül edemeyen Nilüfer, tepkisini sert bir şekilde ortaya koyar. İki kadın arasındaki gerilim nereye varacaktır? Bu mücadelede Malhun Hatun nasıl bir rol üstlenecektir?
Sarayda Denge Sarsılıyor!
Nilüfer'in evlilik sonrası sergilediği tavır, Sultan Orhan tarafından sert bir şekilde karşılanır. Orhan ve Nilüfer arasındaki bu kırılma nelere yol açacaktır? Sultan Orhan, sarayında hatunları arasındaki dengeyi sağlayabilecek midir?
Düşman Safında İhanet ve Hesaplaşma!
Şahinşah ve Demirhan, Orhan'ın yollarını kesmek için harekete geçer. Dursun'un hain olduğu iddiası ortalığı karıştırır. Kardeşi dahi olsa cezalandırılacağını söyleyen Demirhan, Dursun hakkında nasıl bir karar verecektir? Kafesli arabayla bilinmezliğe götürülen Dursun için yolun sonu mu gelmiştir? Halime, sevdiği adam için ne yapacaktır?
Yiğit'in İntikam Ateşi!
Ateşlerin içinden öfkesiyle doğan Yiğit, intikam için Evrenos ve Fatma'nın peşine düşer. Yiğit'in hedefi ne kadar ileri gidecektir? Gerilen yaydan çıkan ok, Evrenos ve Fatma'nın kaderini değiştirecek midir?
Çınarlı için Büyük Savaş!
Sultan Orhan, tüm zorluklara rağmen sınırlarını genişletmekte kararlıdır. Hedefinde Karesi sınırındaki Çınarlı köyü vardır. Bu fetih, Osmanlı'nın yükselişinde yeni bir dönüm noktası olacak mıdır? Boran Bey ve Cerkutay Bey ile sefere çıkan Sultan Orhan, Şahinşah, Demirhan ve Mehmet Bey'in kurduğu büyük bir tuzakla karşı karşıya kalır. Canlarını ortaya koyan alpler, bu çetin savaşta nasıl bir kaderle yüzleşecektir? Boran Bey ve Cerkutay Bey şehadet şerbetini içecek midir? Sultan Orhan, bu tuzağın hesabını nasıl soracaktır?s
KURULUŞ ORHAN OYUNCULARI
Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait olan Kuruluş Orhan dizisinin oyuncu kadrosunda;
Mert Yazıcıoğlu, Mahassine Merabet, Cihan Ünal, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Çağrı Şensoy, Yiğit Uçan, Faruk Aran, Belgin Şimşek, Can Atak, Sevinç Kıranlı, Tevfik Erman Kutlu, Numan Çakır, Özcan Varaylı, Onur Bay, İpek Arkan, Sena Mercan, Dinç Daymen, Atakan Yarımdünya, İbrahim Cem Tek, Tezhan Tezcan, Turpal Tokaev, Murat Boncuk, Mert İnce, Ersen Karagöz, İrem Hergün, Sena Abay, Erkan Bilben, Mert Türkoğlu, Mücahit Temizel gibi isimler bulunuyor.