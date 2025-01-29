Kürşad Oğuz gözaltına alındı mı, Kürşad Oğuz neden emniyete götürüldü?

Bilirkişi soruşturmasında, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve Program Koordinatörü Kürşad Oğuz da ifadeye götürüldü. Peki, Kürşad Oğuz gözaltına alındı mı, Kürşad Oğuz neden emniyete götürüldü?

KÜRŞAD OĞUZ GÖZALTINA ALINDI MI, KÜRŞAD OĞUZ NEDEN EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ?

Halk TV'ye açılan soruşturma kapsamında kanalın Programlar Koordinatörü Kürşad Oğuz, savcılığa ifade vermeye götürüldü. Oğuz, savcılıkta ifade verecek.

Barış Pehlivan'ın bilirkişi S.B. ile görüşmesini kaydeden Halk TV Program Koordinatörü Kürşad Oğuz ile kaydın yayınlanmasına karar veren Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ifadeye götürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltı kararıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Soruşturma kapsamında şüphelilerden Seda Selek ve Serhan Asker'in mevcut delil durumuna göre adli kontrol talebiyle Sulh ceza hakimliğine sevklerine karar verilmiştir. Ayrıca şüpheliler Barış Pehlivan ve Serhan Asker'in alınan ifade içeriklerine göre Halk Tv genel yayın yönetmeni Suat Toktaş ve program koordinatörü Kürşat Oğuz'un da atılı suçlara iştirak ettikleri anlaşıldığından adı geçen şüphelilerin ifadelerin alınması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımız hazır edilmeleri için Emniyet Müdürlüğüne talimat verilmiştir. Şüphelilerin ifadelerinin alınması akabinde diğer şüphelilerin sevk durumları belirlenecektir."

KÜRŞAD OĞUZ KİMDİR?

Kürşad Oğuz, 1973 yılında Çankırı'da dünyaya geldi.

Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesi ve Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü mezunudur.

Gazetecilik kariyerine 1995 yılında başlayan Oğuz, Aktüel Dergisi Yayın Koordinatörlüğü, Akşam Gazetesi Hafta sonu Ekleri ve Kitap Eki Yayın Yönetmenliği, Vatan Gazetesi Hafta sonu Ekleri ve Vatan Kitap Yayın Yönetmenliği, Star Gazetesi Yazı işleri Müdürlüğü, Newsweek Türkiye Yayın Koordinatörlüğü, Haberturk.com Yayın Koordinatörlüğü, Habertürk Gazetesi Yayın Yönetmen Yardımcılığı ve Habertürk TV Yayın Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. Şu an ise Halk TV Program Müdürülüğü görevini sürdürmekte.