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Kürek balığı görüldü mü, kürek balığı nerede görüldü?

Kürek balığı görüldü mü, kürek balığı nerede görüldü?
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Son zamanlarda gündemde yer alan kürek balığı ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, kürek balığı görüldü mü, kürek balığı nerede görüldü?

Kıyamet Balığı olarak da adlandırılan kürek balığının deprem öncesinde Tayvan'da ortaya çıkmasının ardından kürek balığının deprem habercisi olup olmadığı araştırıldı. Kürek balığı görüldü mü, kürek balığı nerede görüldü?

KÜREK BALIĞI GÖRÜLDÜ MÜ?

Kaliforniya'da nadir görülen ve mitolojide felaketlerin habercisi olarak bilinen kürek balıklarından biri daha kıyıya vurdu. Encinitas sahilinde keşfedilen balık, yaklaşık 3 metre uzunluğunda.

Ağustos ayında bölgede başka bir kürek balığının görülmesinden sonra bu, bu yılki ikinci vaka oldu. Kaliforniya Üniversitesi San Diego'daki Scripps Oşinografi Enstitüsü'nün açıklamasına göre, balık doktora öğrencilerinden biri tarafından bulundu.

KÜREK BALIĞI NEREDE YAŞAR?

Kürek balıkları okyanusların sıcak alanlarında yaşamaktadır. Batı Pasifik'te 350 ile 1000 metre derinlikte yaşayan kürek balıkları su yüzeyine çok fazla çıkmamaktadır. Bu nedenle de kürek balıkları canlı olarak pek görünmezler. Çoğu zaman kıyıya vurduğunda görülür.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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