Kurban kesim yerleri (pazarı) sabah saat kaçta açılıyor, akşam saat kaça kadar kesilir? Diyanet kurban kesim vaktini açıkladı!

Akşam kurban kesilir mi ve kurban kesim yerleri saat kaçta açılıyor merak ediliyor. Bu yıl Kurban Bayramı'nın birinci günü 16 Haziran Pazar gününe denk geliyor. Kurban kesim yerleri (pazarı) sabah saat kaçta açılıyor, akşam saat kaça kadar kesilir? Detaylar haberimizdedir…

KURBAN KESİM YERLERİ SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîler'e göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğinânî, el-Hidâye, 7/154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise bayramın 4. günü gün batana kadar kurban kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, 4/383; İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, 1/436).

KURBAN AKŞAM KAÇA KADAR KESİLİR?

Kurban kesim vakti, bayram namazının ardından başlar. Bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vaktinin girmesiyle kesim yapılabilir. Hanefî mezhebine göre, kurban kesimi bayramın üçüncü günü akşamına kadar sürebilir (Merğinânî, el-Hidâye, 7/154). Bu süre zarfında gece ve gündüz kurban kesimi yapılabilir.