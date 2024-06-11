Kurban saat kaça kadar kesilir? 2024 yılı Kurban Bayramı dört gün sürecektir. Kurban kesimi en son ne zaman ve saat kaça kadar kesilir merak ediliyor. Kurban akşam kesilir mi ve kurban kesimi sabah kaçta başlıyor sorularına yanıt aranıyor. Kurban gece kesilir mi? Kurban kesimi en son ne zaman, saat kaça kadar kesilir? Detaylar haberimizdedir…

KURBAN GECE KESİLİR Mİ?

Hanefi mezhebine göre, kurbanın kesimi gece de yapılabilir. Kurban Bayramı'nın üç günü boyunca gece ve gündüz kurban kesimi mümkündür. Dolayısıyla, kurbanın gece kesilmesi dinen bir sakıncaya veya yasağa tabi değildir. Ancak, kurban kesimi için belirlenen zaman diliminde uygun bir mekânın seçilmesi ve gerekli hijyenik koşulların sağlanması önemlidir.

KURBAN SAAT KAÇA KADAR KESİLİR?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîler'e göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğinânî, el-Hidâye, 7/154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise bayramın 4. günü gün batana kadar kurban kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, 4/383; İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, 1/436).