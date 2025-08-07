Kurban Bayramı ne zaman 2025? Kurban Bayramı ne zaman 2025 sorusu, milyonlarca kişinin bayram planlarını yaparken en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Tatil günlerinin hangi tarihlere denk geldiği, bayramın kaç gün süreceği ve arife gününün hangi güne rastladığı gibi soruların yanıtları araştırılıyor. Peki, 2025 Kurban Bayramı ne zaman başlayacak?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2025?

2025 Kurban Bayramı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Böylece bayramın dört günü, hafta sonunu da kapsayarak toplamda uzun bir tatil dönemine dönüşüyor. Kurban Bayramı ne zaman 2025 sorusu bu takvimle birlikte kesinlik kazandı.

KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Kurban Bayramı öncesindeki arife günü ise 5 Haziran 2025 Perşembe günü olarak belirlenmiştir. Arife günü kamu çalışanları için yarım gün tatil olacak. Dolayısıyla 2025 Kurban Bayramı tatili toplam 4.5 gün sürecek. Bu süre içinde kamu kurumları, bankalar ve okullar kapalı olacak.

DİYANET 2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

01 Receb 1446 – 01 Ocak 2025, Çarşamba – Üç Ayların Başlangıcı

02 Receb 1446 – 02 Ocak 2025, Perşembe – Regaib Kandili

26 Receb 1446 – 26 Ocak 2025, Pazar – Miraç Kandili

01 Şaban 1446 – 31 Ocak 2025, Cuma – (Boş)

14 Şaban 1446 – 13 Şubat 2025, Perşembe – Berat Kandili

01 Ramazan 1446 – 01 Mart 2025, Cumartesi – Ramazan Başlangıcı

26 Ramazan 1446 – 26 Mart 2025, Çarşamba – Kadir Gecesi

29 Ramazan 1446 – 29 Mart 2025, Cumartesi – Arefe

01 Şevval 1446 – 30 Mart 2025, Pazar – Ramazan Bayramı (1. Gün)

02 Şevval 1446 – 31 Mart 2025, Pazartesi – Ramazan Bayramı (2. Gün)

03 Şevval 1446 – 01 Nisan 2025, Salı – Ramazan Bayramı (3. Gün)

01 Zilkade 1446 – 29 Nisan 2025, Salı – (Boş)

28 Zilhicce 1446 – 28 Mayıs 2025, Çarşamba – (Boş)

09 Zilhicce 1446 – 05 Haziran 2025, Perşembe – Arefe

10 Zilhicce 1446 – 06 Haziran 2025, Cuma – Kurban Bayramı (1. Gün)

11 Zilhicce 1446 – 07 Haziran 2025, Cumartesi – Kurban Bayramı (2. Gün)

12 Zilhicce 1446 – 08 Haziran 2025, Pazar – Kurban Bayramı (3. Gün)

13 Zilhicce 1446 – 09 Haziran 2025, Pazartesi – Kurban Bayramı (4. Gün)

01 Muharrem 1447 – 26 Haziran 2025, Perşembe – Hicri Yılbaşı

10 Muharrem 1447 – 05 Temmuz 2025, Cumartesi – Aşure Günü

01 Safer 1447 – 26 Temmuz 2025, Cumartesi – (Boş)

01 Rebiülevvel 1447 – 24 Ağustos 2025, Pazar – (Boş)

12 Rebiülevvel 1447 – 03 Eylül 2025, Çarşamba – Mevlid Kandili

01 Rebiülahir 1447 – 30 Eylül 2025, Salı – (Boş)

01 Cemaziyelevvel 1447 – 23 Ekim 2025, Perşembe – (Boş)

01 Cemaziyelahir 1447 – 21 Kasım 2025, Cuma – (Boş)

01 Receb 1447 – 21 Aralık 2025, Pazar – Üç Ayların Başlangıcı

05 Receb 1447 – 25 Aralık 2025, Perşembe – Regaib Kandili