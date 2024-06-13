Kurban Bayramı'nda oruç tutulur mu? Bayram günü oruç tutulur mu? Kurban Bayramı orucu caiz mi?

Kurban Bayramı orucu caiz mi? Diyanet İşleri Başkanlığı, "Bayramda oruç tutulur mu?" sorusuna açıklık getirdi. İslam alemi için önemli bir merak konusu olan bayram günlerinde oruç tutmanın hükmü hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Kurban Bayramı'nda oruç tutulur mu? Bayram günü oruç tutulur mu? Detaylar haberimizdedir…

KURBAN BAYRAMI'NDA ORUÇ TUTULUR MU?

Bayram günlerinde oruç tutmak, İslam'da yasaklanan davranışlardan biridir. Ramazan Bayramı'nın ilk günü ve Kurban Bayramı'nın dört günü boyunca oruç tutmak tahrîmen mekruhtur (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/125-126; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, 2/375). Bu yasaklama, bayramların sevinç, yeme ve içme günleri olması sebebiyle getirilmiştir. Ramazan Bayramı, bir ay boyunca Allah için tutulan oruçların ardından bir "genel iftar ziyafeti" olarak kabul edilir ve bu nedenle "fıtır bayramı (iftar bayramı)" olarak adlandırılır. Ramazan Bayramı'nın ilk günü, bir aylık orucun iftarı anlamına gelir ve bu günde oruç tutmak, Allah'ın sembolik ziyafetine katılmamak anlamına gelir. Kurban Bayramı günleri de Allah için kurban kesilen ve ziyafet verilen günlerdir. Hz. Peygamber (s.a.s.), teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah'ı anma günleri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 144).

BAYRAM GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir. Bayram günlerinde oruç tutulmaz.