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Kurban Bayramı bitti mi? 20 Haziran Perşembe Kurban Bayramı tatili bitti mi, resmi tatil bitti mi?

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Kurban Bayramının 4. gününün ardından birçok kişi tarafından resmi tatil araştırılıyor. Peki, Kurban Bayramı bitti mi? 20 Haziran Perşembe Kurban Bayramı tatili bitti mi, resmi tatil bitti mi?

Kurban Bayramı bitti mi? Araştırılıyor. Bayram tatili boyunca dört gün süren kutlamalar ve ibadetler, vatandaşların aileleri ve sevdikleriyle bir araya gelerek geçirdikleri güzel anılarla doluydu. Ancak, bugün itibarıyla resmi tatil de sona erdi mi merak ediliyor. Peki, Kurban Bayramı bitti mi? 20 Haziran Perşembe Kurban Bayramı tatili bitti mi, resmi tatil bitti mi?

KURBAN BAYRAMI BİTTİ Mİ?

2024 yılında Kurban Bayramı tatili, arife günü olan 15 Haziran Cumartesi günü başlayıp, bayramın son günü olan 19 Haziran Çarşamba günü sona ermektedir. Ancak, tatilin 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma günleri ile birleştirilmesiyle, hafta sonu tatilleri de eklenince toplamda 9 günlük bir tatil süresi oluşmaktadır. Bu verilere göre, bayram tatili 23 Haziran Pazar günü sona ermektedir. Dolayısıyla, resmi olarak bayram 19 Haziran Çarşamba günü bitse de, birleşik tatil planlamasıyla tatil 23 Haziran Pazar günü sona eriyor.

RESMİ TATİL BİTTİ Mİ?

Kurban Bayramı tatili, 15 Haziran 2024 Cumartesi günü arefe günü ile başlayacak. Alınan karar doğrultusunda, 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma günleri de tatil olarak belirlendi. Bu şekilde, hafta sonlarıyla birleştirildiğinde Kurban Bayramı tatili toplamda 9 gün sürecek. Kamuda mesai ise 24 Haziran 2024 Pazartesi günü yeniden başlayacak.

Emir Ceran
Emir Ceran
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