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Kurban Bayramı arefesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? Arefe günü resmi tatil mi?

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Kurban Bayramı arefesi ne zaman 2024? Arefe günü resmi tatil mi soruları gündeme geliyor. Arife günü, herhangi bir dini bayramdan önceki güne denir. Kurban Bayramı 2024 yaklaşırken arefe günü aramaları yoğunlaştı. Peki, arefe günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Arefe günü resmi tatil mi?

Arefe Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Arefe günü resmi tatil mi? Kurban Bayramı'na yaklaşırken vatandaşlar tarafından sıkça soruluyor. Kurban Bayramı arefesi ile ilgili tarih araştırmaları başladı. Bu yıl arefe günü hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı arefesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? Arefe günü resmi tatil mi? Detaylar haberimizdedir…

KURBAN BAYRAMI AREFESİ NE ZAMAN?

Bu yıl Kurban Bayramı arife günü 15 Haziran Cumartesi gününe denk geliyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

  • 16 Haziran Pazar Bayramın 1. günü
  • 17 Haziran Pazartesi 2. günü
  • 18 Haziran Salı 3. günü
  • 19 Haziran Çarşamba 4. günü

Kurban Bayramı arefesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? Arefe günü resmi tatil mi?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl Kurban Bayramı tatilini 9 güne çıkarıldığını açıkladı. Buna göre, 20 Haziran ve 21 Haziran günleri bayram tatiline dahil edildi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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