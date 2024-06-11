Kurban Bayramı arefesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? Arefe günü resmi tatil mi?

Arefe Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Arefe günü resmi tatil mi? Kurban Bayramı'na yaklaşırken vatandaşlar tarafından sıkça soruluyor. Kurban Bayramı arefesi ile ilgili tarih araştırmaları başladı. Bu yıl arefe günü hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı arefesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? Arefe günü resmi tatil mi? Detaylar haberimizdedir…

KURBAN BAYRAMI AREFESİ NE ZAMAN?

Bu yıl Kurban Bayramı arife günü 15 Haziran Cumartesi gününe denk geliyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

16 Haziran Pazar Bayramın 1. günü

17 Haziran Pazartesi 2. günü

18 Haziran Salı 3. günü

19 Haziran Çarşamba 4. günü

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl Kurban Bayramı tatilini 9 güne çıkarıldığını açıkladı. Buna göre, 20 Haziran ve 21 Haziran günleri bayram tatiline dahil edildi.