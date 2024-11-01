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Kuran kursunda 20 çocuğa ne oldu? Olay ne, nerede oldu?

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Bir Kuran kursunda yaşanan olayla ilgili detaylar merak konusu oldu. 20 çocuğun durumu hakkında bilgi arayan vatandaşlar, olayın ne olduğunu ve nerede gerçekleştiğini öğrenmeye çalışıyor. Detaylar geliştikçe paylaşılacak.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan bir Kuran kursunda yaşandığı iddia edilen şiddet olayları, kamuoyunda büyük tepki topladı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, eğitmen olduğu belirtilen bir kişinin, ders alanında çocuk yaştaki öğrencilere defalarca fiziksel şiddet uyguladığı görülüyor. İddialara göre, bu olayların aylarca sürdüğü ve 20 çocuğun bu süreçte çeşitli darplara maruz kaldığı ortaya çıktı. Peki, Kuran kursunda 20 çocuğa ne oldu? Olay ne, nerede oldu? Detaylar haberimizde...

KURAN KURSUNDA 20 ÇOCUĞA NE OLDU?

17 yaşındaki A.A, "Sabah namazında odamıza gelip, bizi döverek uyandırıyordu. Yöneticilere söylediğimiz zaman 'O sizin hocanız, olabilir böyle şeyler' yanıtını alıyorduk" diyerek yaşadıkları sürecin çözümsüz bırakıldığını belirtti.

Kuran kursunda 20 çocuğa ne oldu? Olay ne, nerede oldu?

Yurtta 2 yıl kalan 16 yaşındaki B.A ise M.A'nın herhangi bir olay olmadan bile şiddet uyguladığını anlatırken "Yemekhanede yemek yerken gelip 'Düzgün ye şerefsiz' diyerek dövmeye başladı" diyerek yurtta işkencenin olağan bir durum olduğunu öne sürdü. Sözcü gazetesinden Hazar Dost'un haberine göre;"İt muamelesi görüyorduk" diyen B.A, yaşadığı şiddet olaylarını kameradan izlediğini fakat sonrasında görüntülerin silindiğini aktardı.

Kuran kursunda 20 çocuğa ne oldu? Olay ne, nerede oldu?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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