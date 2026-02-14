Haberler

Kuraklık haritası son yağışlarla yeşile döndü

Kuraklık haritası son yağışlarla yeşile döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2026 Ocak ayı kuraklık haritasına göre Türkiye genelinde meteorolojik kuraklık riski bulunmuyor; ülkenin tamamı "normal ve üzeri" yağış kategorisinde yer aldı.

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2026 Ocak ayı kuraklık haritasına göre Türkiye'nin tamamı 'normal ve üzeri' yağış kategorisinde yer aldı.
  • 2026 Ocak ayında Türkiye genelinde yağışlar uzun dönem ortalamalarının yüzde 75 ve üzeri seviyesinde gerçekleşti.
  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haritasında Ocak ayında ülke genelinin yeşil kategoride (risk yok) yer aldığı belirlendi.

2025 yazının yağışsız geçmesinin ardından kış aylarıyla birlikte Türkiye genelinde yağışlar artış gösterdi. Özellikle iç ve doğu bölgelerde kar yağışı etkili olurken, alarm veren baraj ve su kaynaklarında doluluk oranları yükseldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Normalin Yüzdesi Metodu (PNI) ile hazırladığı 2026 Ocak ayı meteorolojik kuraklık haritasını yayımladı. Haritaya göre Türkiye'nin tamamı "normal ve üzeri" yağış kategorisinde yer aldı. Bu durum, ülke genelinde meteorolojik kuraklık riskinin bulunmadığını ortaya koydu.

YAĞIŞLAR UZUN DÖNEM ORTALAMALARININ ÜZERİNDE

Ocak ayı verilerine göre Türkiye genelinde yağışlar uzun dönem ortalamalarının yüzde 75 ve üzeri seviyesinde gerçekleşti. Hafif kuraklık (yüzde 65-75), orta şiddetli kuraklık (yüzde 55-65) ya da şiddetli kuraklık (yüzde 55 altı) kategorisine giren herhangi bir bölge tespit edilmedi.

Kuraklık haritası son yağışlarla yeşile döndü

MGM'nin sınıflandırmasına göre:

  • Normal ve üzeri: Risk yok (yeşil)
  • Hafif kurak: İzlemeye başla (sarı)
  • Orta şiddetli kurak: Uyarı (kahverengi)
  • Şiddetli kurak: Acil durum (koyu kahverengi)

Ocak ayı haritasında ülke genelinin yeşil kategoride yer alması dikkat çekti.

SU KAYNAKLARI VE TARIM İÇİN OLUMLU TABLO

Yoğun kar ve yağışların etkisiyle toprak nemi artarken, su kaynakları ve tarımsal üretim açısından da olumlu bir tablo oluştu. Önceki yıllarda bazı dönemlerde görülen kuraklık riskinin, bu yılın ilk ayında büyük ölçüde ortadan kalktığı belirtildi.

UZMANLARDAN TASARRUF UYARISI

Uzmanlar, kısa vadeli iyileşmenin sevindirici olduğunu ancak iklim değişikliğinin uzun vadeli etkilerine karşı su tasarrufu önlemlerinin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

ALLAH Cc verdikçe veriyor rızık ama insan oğlu çift kulak kulluk yapmıyor inanılır gibi değil kanunu uygulanmıyor yasası devre dışı bırakılmış ama unutmayın ki ölüm var hesap var cennet var cehennem var TEVHİDi Yaşayın Kurtulun başka care yok dünya hayatı boştur lo

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gökten asfalta balık yağdı, poşetini kapan topladı

Gökten asfalta yağdı, poşetini kapan topladı
Bilal Erdoğan'dan 'siyasete girecek' iddialarına net yanıt

Siyasete girecek mi? İddialara net yanıt verdi
Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan 'çalan' damar bulundu

Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı
Epstein belgelerinden Dr. Mehmet Öz'ün adı da çıktı

Epstein belgelerinde tüm dünyanın tanıdığı bir Türk de var
Gökten asfalta balık yağdı, poşetini kapan topladı

Gökten asfalta yağdı, poşetini kapan topladı
Beşiktaş’ta park yeri kavgasında kan aktı: 1 ölü, 4 gözaltı

Park yeri tartışması kanlı bitti! Araçtan çıkarıp sürüklediler
Meloni'nin zorlu anları! Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi

Meloni'nin zorlu anları! Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi