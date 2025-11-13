Haberler

Kumpir ve midye faciası: 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal artık hayatta değil

Güncelleme:
İstanbul'da tatil yapan Almanya vatandaşı Böcek ailesi, kaldıkları otelde gece yarısı fenalaştı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan aileden 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal hayatını kaybetti. Ailenin gün içinde Ortaköy'de kumpir ve midye tükettiği öğrenilirken, olayla ilgili polis ve savcılık tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Hamburg'dan İstanbul'a tatile gelen Böcek ailesinin iki çocuğu, gece yarısı fenalaşmalarının ardından kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ailenin gün içinde Ortaköy'de kumpir ve midye yediği öğrenilirken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

GECE YARISI FENALAŞTILAR

Almanya'nın Hamburg kentinden İstanbul'a gelen dört kişilik Böcek ailesi, Fatih'te konakladıkları otelde 13 Kasım gecesi saat 02.30 sıralarında rahatsızlandı. Otel görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine dört ambulans sevk edildi. Aile bireyleri farklı hastanelere kaldırıldı.

İKİ ÇOCUK KURTARILAMADI

Hastanede yapılan ilk değerlendirmelerde aile üyelerinde gıda zehirlenmesi belirtileri tespit edildi. Ancak 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal, doktorların yoğun çabasına rağmen hayatını kaybetti. Anne Çiğdem ve baba Servet Böcek'in tedavileri devam ediyor.

KUMPİR VE MİDYENİN ARDINDAN GELEN ŞÜPHE

Ekol TV'nin aktardığı bilgilere göre, aile gün içinde Ortaköy'e giderek kumpir ve midye tüketmişti. Bu bilgi üzerine polis, hem otelde hem de ailenin yemek yediği noktalarda inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri numuneler toplarken savcılık, taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan soruşturma açtı.

OTELDE VE GIDA NOKTALARINDA DETAYLI ARAŞTIRMA

Numune toplama işlemleri sürerken İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı da olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattı. Çocukların kesin ölüm nedeni, laboratuvar analizlerinin ardından netlik kazanacak.

ALMANYA'YA DÖNÜŞ PLANLARI YARIM KALDI

Böcek ailesinin ertesi gün Almanya'ya dönmeyi planladığı ortaya çıktı. Tatil olarak başlayan İstanbul ziyareti, iki küçük çocuğun yaşamını yitirdiği acı bir trajediye dönüştü. Yetkililer, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
