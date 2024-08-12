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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi ne zaman başlıyor 2024-25? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu hafta yayınlanacak mı?

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Geçtiğimiz yıl izleyicileri ekrana bağlayan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin bu yıl ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi ne zaman başlıyor? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu hafta yayınlanacak mı?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi ne zaman başlıyor ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu hafta yayınlanacak mı, soruları yeni sezon öncesi merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi ne zaman başlıyor? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu hafta yayınlanacak mı?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ KONUSU NE?

Haçlı istilalarının İslam Alemini kasıp kavurduğu 12.yy da Müslümanlar arasındaki birlik ve düzen bozulmuş, başta mukaddes şehir Kudüs olmak üzere birçok İslam toprağı Haçlıların eline geçmiştir. Selahaddin, "Cihana adalet Kudüs'e hürriyet" anlayışıyla yetişmiş, bu uğurda Haçlılar ile cenk eden Zengi Devleti himayesindeki Serhad Gazileri'nin başıdır.

Tapınak Şövalyeleri, Kudüs'ün kilidi olan Askalan şehrini kuşatırlar. Askalan düşerse Kudüs güçlenecek, Zengi toprakları da tehlike altında olacaktır. Selahaddin buna engel olmak için Askalanlılar'a yardım etmek ister. Fakat büyük bir sorun vardır: Askalanlılar, Zengilere düşmandır. Bu sebeple devlet divanından Selahaddin'e izin çıkmaz. Fakat Selahaddin divan kararına rağmen Askalanlılar'a yardıma gider. Selahaddin'i şimdi zorlu engeller bekliyordur. Bu zorlu savaşın ortasında Askalan emirinin kızı Süreyya ile aralarında sevda kıvılcımı tutuşur. Fakat bu savaşta birlik olsalar da ikisi de düşman taraftadır. Yüreklerine düşen sevda kıvılcımı büyüyecek midir yoksa bu savaş düşmanlıkları daha da mı alevlendirecektir? Selahaddin, Askalan'ı kurtarıp hedefine ulaşabilecek midir? Devletin ve sultanın emrini çiğneyip Askalan'a gittiği için cezalandırılacak mıdır?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi ne zaman başlayacağına dair henüz bilgi paylaşılmadı.

Osman Demir
Osman Demir
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