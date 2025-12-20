Mide bulandıran iddiaya meydan dayağı! O anlar kamerada
İstanbul Küçükçekmece'de yolda yürüyen kadına fiziksel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli çevredekiler tarafından darbedildi. Şüpheli, olayın ardından polis tarafından gözaltına alınırken yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde öğretmen olduğu öğrenilen Ö.Y., yolda yürüdüğü sırada arkasından gelen U.G.'nin fiziksel tacizine uğradığını öne sürdü.
MEYDAN DAYAĞI
Bunun üzerine çevredekiler şüpheliyi darbetti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.
O ANLAR KAMERADA
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken olayın ardından yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam