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Kübra Aykut'un sevgilisi kim? Dilan Polat'ın avukatı Enes Çetinkaya mı?

Kübra Aykut'un sevgilisi kim? Dilan Polat'ın avukatı Enes Çetinkaya mı?
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"Kendime uygun damat bulamıyorum" diyerek kendi kendiyle evlenen fenomen Kübra Aykut, verdiği kilolardan şikayet ettikten saatler sonra Sultanbeyli'deki evinin 5. katından atlayarak intihar etti. Olayın ardından, Kübra Aykut sevgilisi kim? Dilan Polat'ın avukatı Enes Çetinkaya Kübra Aykut'un sevgilisi mi merak edildi. Peki, Kübra Aykut sevgilisi kim?

Kübra Aykut sevgilisi kim? "Kendime uygun damat bulamıyorum" diyerek kendi kendiyle evlenen fenomen Kübra Aykut, verdiği kilolardan şikayet ettikten saatler sonra Sultanbeyli'deki evinin 5. katından atlayarak intihar etti. Olayın ardından, Kübra Aykut sevgilisi kim? Dilan Polat'ın avukatı Enes Çetinkaya Kübra Aykut'un sevgilisi mi merak edildi. Peki, Kübra Aykut sevgilisi kim? Detaylar...

KÜBRA AYKUT SEVGİLİSİ KİM?

Kilo vermesinden şikayet ettiği ve yardım istediği paylaşımından saatler sonra Sultanbeyli'de kendi evinin 5'inci katından atlayarak intihar eden fenomen Kübra Aykut, Dilan Polat'ın avukatı Enes Çetinkaya'nın sevgilisi çıktı. Haberi alan Polat ailesi gece yarısı soluğu hastanede aldı.

KÜBRA AYKUT'UN SEVGİLİSİ DİLAN POLAT'IN AVUKATI İMİŞ

İstanbul Sultanbeyli ilçesi, Hasanpaşa Mahallesi Gişe Sokak üzerinde bulunan lüks bir sitedeki evinden düşen TikTok fenomeni Kübra Aykut, olay yerinde yaşamını yitirdi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Aykut'un Engin ve Dilan Polat çiftinin avukatı Enes Çetinkaya'nın sevgilisi olduğu öğrenildi. Dün akşam haberi alan Engin ve Dilan Polat çifti de soluğu hastanede aldı.

Kübra Aykut, dün evinde çektiği videolarla 44 kiloya kadar düştüğü için halsiz olduğunu belirterek evinin temizliği için arkadaşlarından yardım istemişti. Her gün bir kilo verdiğini ve çok iştahsız olduğunu söyleyen Aykut, takipçilerinden gelen "Aşk yaramadı sana" mesajlarına "Siz kafayı mı yediniz? Hepiniz buna bağlayamazsınız. Size bir sır vereyim mi? Enes benim hayatımda yeni değil. Baya uzun bir süredir hayatımda sadece siz bilmiyordunuz. Ben 1 aydır böyleyim" dedi.

Kübra Aykut'un sevgilisi kim? Dilan Polat'ın avukatı Enes Çetinkaya mı?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

Sultanbeyli Dilan Polat Dilan Polat Çetinkaya

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