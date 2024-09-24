Kübra Aykut kimdir? Kübra Aykut kaç yaşında, nereli, mesleği ne, Tiktok hesabı ne?

Tiktok fenomeni Kübra Aykut İstanbul Sultanbeyli'de 5. kattan düşerek hayatını kaybetti."Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yaptığı video ile tanınan Tiktok fenomeni Kübra Aykut, 5. kattan düşerek hayatını kaybetti. Peki, Kübra Aykut kimdir? Kübra Aykut kaç yaşında, nereli, mesleği ne, Tiktok hesabı ne?

KÜBRA AYKUT KİMDİR?

Kübra Aykut, "Kubrasal" ismiyle sosyal medya fenomeni olarak tanınır. 26 yaşındaki Kübra, İstanbul doğumlu ve şu anda Antalya'da yaşıyor. Tekirdağlı bir baba ve Samsunlu bir annenin çocuğu olan Kübra, enerjik ve neşeli kişiliğiyle bilinir.

KÜBRA AYKUT NEDEN ÖLDÜ?

"Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine evlenen TikTok fenomeni Kübra Aykut, Sultanbeyli'de bulunan evinin 5. katından düşerek hayatını kaybetti.

Kübra Aykut'un ölüm haberi sosyal medyada gündeme oturdu. Ünlü ismin sevenleri yasa boğuldu.Hayatını kaybeden Kübra Aykut ölmeden 6 saat önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Enerjimi topladım ama kilomu toplayamıyorum. 44 kiloya düştüğümü gördüm. Her gün bir kilo geriye gidiyorum." ifadelerine yer vermişti.