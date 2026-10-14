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KSÜ’de açılan sergi, geleneksel Türk motiflerini çağdaş tasarımla buluşturuyor

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KSÜ’de açılan sergi, geleneksel Türk motiflerini çağdaş tasarımla buluşturuyor
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KSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Hidayet Bağcı’nın hazırladığı “Zarfı Açılmamış Mektuplarda Annemin Duası” sergisi ziyarete açıldı. 15 istasyondan oluşan sergide geleneksel Türk motifleri, çağdaş tasarımlarla buluşturuldu.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Hidayet Bağcı tarafından hazırlanan “Zarfı Açılmamış Mektuplarda Annemin Duası” adlı kişisel sergi, sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Tekstil ve moda tasarımını edebiyat, kültür ve müzikle bir araya getiren sergide, geleneksel Türk motifleri çağdaş sanat anlayışıyla yeniden yorumlandı. İplik, kumaş, iğne ve boncuk gibi malzemelerle hazırlanan çalışmalar; dijital çizimler, farklı baskı ve dikiş teknikleri ile yüzey süsleme uygulamalarıyla özgün tasarımlara dönüştürüldü.

Toplam 15 ayrı istasyondan oluşan sergi, ziyaretçileri kültür, hatıralar ve anne duaları ekseninde sanatsal bir yolculuğa çıkarıyor. Çalışmalarda geleneksel el sanatlarının günümüz tasarım anlayışıyla buluşturulmasının yanı sıra kültürel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması da amaçlanıyor.

AÇILMAMIŞ ZARFLAR DUYGULARI VE HATIRALARI TEMSİL EDİYOR

Serginin merkezinde yer alan mektup ve açılmamış zarflar; dile getirilemeyen duyguları, geçmişten kalan hatıraları, kültürel belleği ve annelerin evlatları için ettiği duaları simgeliyor.

Hidayet Bağcı’nın kumaş ve motifler aracılığıyla şekillendirdiği tasarımlar, ziyaretçileri kendi geçmişleri ve hatıraları üzerine düşünmeye davet ediyor. Sergi, geleneksel değerleri yalnızca korumayı değil, bu mirası çağdaş bir anlatımla yaşatmayı da hedefliyor.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu
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