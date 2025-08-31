Kral Kaybederse ne zaman başlayacak sorusu, dizinin sıkı takipçileri tarafından sosyal medyada en çok aranan konular arasında yer alıyor. Star TV ekranlarında yayınlanan ve büyük beğeni toplayan ilk sezonun ardından izleyiciler, yeni sezonun başlangıç tarihini öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki, yeni sezon tarihi belli oldu mu? Kral Kaybederse ne zaman başlayacak? Kral Kaybederse yeni sezon ne zaman?

KRAL KAYBEDERSE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kral Kaybederse 2. sezon tarihi henüz belli olmadı.

KRAL KAYBEDERSE YENİ SEZON NE ZAMAN?

Çekimleri başlayan dizinin 16 Eylül 2025 Salı günü başlaması bekleniyor.

KRAL KAYBEDERSE KONUSU NEDİR?

Öte yandan, yoksul ve sıkıntı dolu bir ailede yaşayan Fadi, maddi imkânsızlıklar sebebiyle aradığı iş fırsatını üniversiteden bir arkadaşının vasıtasıyla Kenan'ın mekânında bulur. Daha önce hiç alışık olmadığı bir dünyaya adım atan Fadi, Kenan'la tanıştığı andan itibaren ona karşı büyük bir hayranlık besler. Onun gözünde Kenan, adeta bir kraldır.

KRAL KAYBEDERSE OYUNCU KADROSU

Kral Kaybederse dizisinin kadrosunda Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya, Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, İdil Yener, Ayşen Gürler, Ali Rıza Kubilay, Ferhat Yılmaz, İsmail Demirci ve Müjde Uzman gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.