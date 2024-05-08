Bir süredir İngiltere'ye adımını atamayan Prens Harry'nin baba ocağına gelişinin ardından Kral 3. Charles tarafından "dışlandığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Kral Charles, Prens William'ı Prens Harry'nin eski görevi olan Ordu Hava Kolordusu'nun Albayı olarak atayacak. Peki, Kral 3. Charles Prens Harry'le neden görüşmedi? Kral Charles oğluyla neden görüşmek istemedi?

NE OLMUŞTU?

Buckingham Sarayı, Kral Charles'ın gelecek hafta düzenlenecek bir törenle Prens William'ı, Prens Harry'nin eski görev yaptığı Ordu Hava Kolordusu'nun Albayı olarak atayacağını duyurdu. Bu karar, Kral'ın küçük oğlunun Birleşik Krallık'taki Invictus ziyareti sırasında Dük'le görüşemeyeceğini açıklamasından saatler sonra geldi.

KRAL CHARLES PRENS HARRY İLE NEDEN GÖRÜŞMEDİ?

Kral'ın bu zamanlaması, dün birkaç saat içinde Harry'ye yönelik iki önemli karar almasıyla dikkat çekti. Kral, 31 yıl boyunca kendisinin üstlendiği bu görevi en büyük oğluna devrediyor. Üç mil uzaklıkta olmalarına rağmen Kral'ı ile görüşemeyecek kadar meşgul olduğunu iddia etmesi, bir dışlama olarak algılanabileceği yönünde yorumlar yapıldı.

Harry'nin sözcüsü, Kral'ın yoğun programı nedeniyle görüşmenin mümkün olmadığını teyit etti. Kral, kanser tedavisi sonrası kamusal görevlerine dönmüştü. Bu sırada Harry, Londra'da bulunduğu süre içinde babasını ziyaret etme fırsatı bulamadı.