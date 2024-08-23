KPSS P48 puan türü neden hesaplanmaz? KPSS puanı hangi durumlarda hesaplanmaz? KPSS puan türleri nelerdir?

Kpss P48 puan türü neden hesaplanmaz? Sorusunun cevabı merak ediliyor. Adaylar, hangi puan türlerinin hesaplandığını ve KPSS puan türlerinin ne anlama geldiğini araştırıyor. KPSS puan türleri ve hesaplama süreci hakkında detaylı bilgi almak için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki, KPSS P48 puan türü neden hesaplanmaz? KPSS puanı hangi durumlarda hesaplanmaz? İşte detaylar!

KPSS P48 PUAN TÜRÜ NEDEN HESAPLANMAZ?

KPSS P48 puan türü, genellikle belirli bir kategori veya pozisyon için hesaplanmaz ve bu puan türü, 2024 KPSS sınavında geçerli olan standart puan türleri arasında yer almaz.

KPSS PUANI HANGİ DURUMLARDA HESAPLANMAZ?

Eğer bir puan türü belirli pozisyonlar için geçerli değilse veya belirli bir sınav türünde kullanılmıyorsa, bu puan türü hesaplanmayabilir. ÖSYM tarafından yapılan sınavın sonuçlarının iptal edilmesi durumunda, ilgili puan türü hesaplanmayabilir veya geçersiz sayılabilir. Belirli puan türlerinin geçerlilik süresi sona ermiş olabilir veya güncellenmiş yeni puan türleri uygulanabilir.

KPSS PUAN TÜRLERİ NELERDİR?

KPSS sınavında kullanılan puan türleri genellikle şu şekildedir:

KPSS P1: Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri için hesaplanır. İdari ve genel memur pozisyonları için kullanılır.

KPSS P2: Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri ile birlikte A Grubu ve B Grubu memur pozisyonları için hesaplanır.

KPSS P3: Kamu kurumlarının çeşitli yönetim ve kontrol pozisyonları için hesaplanır.

KPSS P4: Öğretmenlik pozisyonları için hesaplanır.

KPSS P5: Sağlık memurları ve bazı teknik pozisyonlar için hesaplanır.

KPSS P6: İktisat, işletme, maliye gibi alanlarda uzmanlaşmış pozisyonlar için hesaplanır.

KPSS P7: Mühendislik ve bazı teknik pozisyonlar için hesaplanır.

KPSS P8: Sosyal hizmetler ve benzeri alanlarda görev alacak pozisyonlar için hesaplanır.