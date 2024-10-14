KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman yapılacak? KPSS tercih ekranı açıldı mı?

Kpss Ortaöğretim tercih sürecinin ne zaman başlayacağı, sınava giren adaylar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Özellikle kamu kurumlarında çalışmak isteyen adaylar, KPSS Ortaöğretim tercih tarihlerini ve başvuru detaylarını öğrenmek için gözlerini ÖSYM'den gelecek açıklamalara çevirmiş durumda. KPSS Ortaöğretim tercih süreci başladığında, adaylar kendilerine uygun kadroları tercih etmek için tercih ekranı üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Peki, KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman yapılacak? KPSS tercih ekranı açıldı mı?

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

KPSS Ortaöğretim tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KPSS Ortaöğretim tercihlerinin ne zaman başlayacağı henüz bilinmiyor. KPSS Ortaöğretim tercihlerinin ne zaman başlayacağı ÖSYM tarafından duyurulacaktır.