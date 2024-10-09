KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİH EKRANI! KPSS Ortaöğretim tercihleri başladı mı?

Kpss Ortaöğretim tercih süreciyle ilgili olarak adayların en çok merak ettiği konular arasında 2024 KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzunun ne zaman yayınlanacağı yer alıyor. Şu ana kadar resmi bir açıklamanın yapılmamış olması, adaylar arasında belirsizlik yaratıyor ve tercih tarihleri hakkında endişe doğuruyor. Adayların sıkça sorduğu sorular arasında "KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman yapılacak?" ve "2024 Ortaöğretim tercih kılavuzu yayınlandı mı?" gibi konular yer alıyor. Peki, KPSS Ortaöğretim tercihleri başladı mı? İşe detaylar...

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Tercih işlemleri 11-18 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2024 KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu yayınlandı. ÖSYM KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzuna bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİH KILAVUZU