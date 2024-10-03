KPSS Ortaöğretim P94 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 ile memur olunur mu, lise KPSS ile hangi kurumlara girilir?

İki yılda bir gerçekleşen KPSS Ortaöğretim sınavı, lise mezunları için yapılmaktadır. Lise mezunları, bu sınav ile üniversite ve diğer eğitim kurumlarına geçiş yapabilirler. Peki, KPSS Ortaöğretim P94 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 ile memur olunur mu, lise KPSS ile hangi kurumlara girilir?

KPSS P94 PUANI İLE NERELERE BAŞVURULUR?

KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların KPSS P94 puanı belli olacak. KPSSP94 puan türü Devlet kurum ve kuruluşlarına yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için kullanılıyor.

KPSS ortaöğretim puanıyla çeşitli üniversiteler, enstitüler, bakanlıklar, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türk Dil Kurumu Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve diğer birçok kamu kurumu alım yapıyor

2024 KPSS ORTAÖÖRETİM TABAN PUANLARI

2024 yılında yapılan son atamalar sonucunda lise mezunları için açılan kadrolar ve taban puanlar aşağıdaki gibidir (Taban puanlar her atamada değiştiği içi bilgilerin güncel hlini görmek için ilgili mesleğin son atamasında oluşan taban puanı esas almalısınız.):

• Hastabakıcı: 60,83368

• Hizmetli: 77,49074

• Memur: 80,90172

• Sağlık Memuru: 77,76844

• Şoför: 93,72095

• Teknisyen: 71,19097

• Vagon Teknisyeni: 78,22017

KPSS P94 İLE ALIM YAPAN KURUMLAR VE MESLEKLER

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

Bakanlıklar

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

DSİ Genel Müdürlüğü

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Müdürlüğü

Enstitüler

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

SGK Başkanlığı

Karayolları Genel Müdürlüğü

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Üniversiteler

Meslekler…

Mübaşir

Katip

Gardiyan / İnfaz koruma memuru

Şöför

Hizmetli

Veri hazırlama ve kontrol işletmeni

Düz memur

Teknisyen/tekniker

İtfaiye eri

Aşçı

Büro memuru

Polis

Astsubay

• Şoför

• Teknisyen

• Gassal

• Kaloriferci

• Hemşire

• Sağlık teknisyeni

• Hizmetli

• Sağlık memuru

• Veteriner sağlık teknisyeni

• Laborant

• İstidlalci

• Rasatçı

• Zabıta memuru

• İtfaiye eri

• Memur

• Çocuk bakıcısı

• Veri hazırlama ve kontrol işletmeni

• Ebe