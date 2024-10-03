KPSS Ortaöğretim P94 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 ile memur olunur mu, lise KPSS ile hangi kurumlara girilir?
KPSS Ortaöğretim Sınavı yapıldı ve temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı ÖSYM tarafından yayımlandı. Adaylar sonuçların açıklanmasını beklerken bir yandan da KPSS puanlarıyla hangi meslekleri seçebileceklerini inceliyor. Peki, KPSS Ortaöğretim P94 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 ile memur olunur mu, lise KPSS ile hangi kurumlara girilir?
İki yılda bir gerçekleşen KPSS Ortaöğretim sınavı, lise mezunları için yapılmaktadır. Lise mezunları, bu sınav ile üniversite ve diğer eğitim kurumlarına geçiş yapabilirler. Peki, KPSS Ortaöğretim P94 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 ile memur olunur mu, lise KPSS ile hangi kurumlara girilir?
KPSS P94 PUANI İLE NERELERE BAŞVURULUR?
KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların KPSS P94 puanı belli olacak. KPSSP94 puan türü Devlet kurum ve kuruluşlarına yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için kullanılıyor.
KPSS ortaöğretim puanıyla çeşitli üniversiteler, enstitüler, bakanlıklar, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türk Dil Kurumu Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve diğer birçok kamu kurumu alım yapıyor
2024 KPSS ORTAÖÖRETİM TABAN PUANLARI
2024 yılında yapılan son atamalar sonucunda lise mezunları için açılan kadrolar ve taban puanlar aşağıdaki gibidir (Taban puanlar her atamada değiştiği içi bilgilerin güncel hlini görmek için ilgili mesleğin son atamasında oluşan taban puanı esas almalısınız.):
• Hastabakıcı: 60,83368
• Hizmetli: 77,49074
• Memur: 80,90172
• Sağlık Memuru: 77,76844
• Şoför: 93,72095
• Teknisyen: 71,19097
• Vagon Teknisyeni: 78,22017
KPSS P94 İLE ALIM YAPAN KURUMLAR VE MESLEKLER
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü
Bakanlıklar
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
DSİ Genel Müdürlüğü
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Müdürlüğü
Enstitüler
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
SGK Başkanlığı
Karayolları Genel Müdürlüğü
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Üniversiteler
Meslekler…
Mübaşir
Katip
Gardiyan / İnfaz koruma memuru
Şöför
Hizmetli
Veri hazırlama ve kontrol işletmeni
Düz memur
Teknisyen/tekniker
İtfaiye eri
Aşçı
Büro memuru
Polis
Astsubay
• Şoför
• Teknisyen
• Gassal
• Kaloriferci
• Hemşire
• Sağlık teknisyeni
• Hizmetli
• Sağlık memuru
• Veteriner sağlık teknisyeni
• Laborant
• İstidlalci
• Rasatçı
• Zabıta memuru
• İtfaiye eri
• Memur
• Çocuk bakıcısı
• Veri hazırlama ve kontrol işletmeni
• Ebe