2024 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınava giren adaylar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), Türkiye'deki kamu kurum ve kuruluşlarına personel alımı için kullanılan en önemli sınavlardan biri olup, her yıl milyonlarca aday bu sınav sonuçlarını heyecanla takip ediyor. Ortaöğretim mezunları için yapılan bu sınav, adayların kamuda çalışmak için gereken puanları almalarını ve yerleştirme sürecine dahil olmalarını sağlıyor. Peki, KPSS ortaöğretim ne zaman açıklanacak 2024?

KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?

2024 KPSS Ortaöğretim sınavına katılan adaylar, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi dört gözle beklerken, ÖSYM tarafından belirlene tarih geldi. Bu yılki KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarının 4 Ekim 2024 tarihinde açıklanması planlanıyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUCUNA NASIL BAKILIR?

Adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilecekler.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

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