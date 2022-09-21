Sınava katılmak isteyen birçok aday tarafından merak edilen konular arasında yer alan KPSS Ortaöğretim geç başvuru tarihi ne zaman? Sorusunu sizler için yanıtladık. Başvuruyu kaçıran vatandaşlar için açılan geç başvuru ile birlikte isteyen adaylar KPSS ortaöğretim için başvuruda bulunabilecek. Peki, KPSS Ortaöğretim geç başvuru tarihi ne zaman? İşte 2022 KPSS Ortaöğretim geç başvuru tarihi!

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Kpss Ortaöğretim sınavı başvurularını kaçıran adayların tekrar başvuru yapabilmesi için gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim geç başvuruları tarihi, sınava katılmak isteyen adayların en sık merak ettiği konulardan bir tanesi. Peki, KPSS Ortaöğretim geç başvuru tarihi ne zaman? İşte 2022 KPSS Ortaöğretim geç başvuru tarihi!

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayınlanmak olan KPSS Ortaöğretim takvimine göre KPSS Ortaöğretim geç başvuru tarihi 21-22 Eylül olarak belirtilmiştir. Başvurular için son tarih ise 22 Eylül akşamı 23.59'a kadar gerçekleştirilecektir.

KPSS ORTAÖĞRETIM SINAVI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuz ile belli olacak olan KPSS ortaöğretim başvuru kılavuzunun, 1 Eylül 2022 tarihinde yayınlanması bekleniyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre 2022 KPSS Ortaöğretim sınavı 6 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.