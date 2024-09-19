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KPSS Önlisans P93 tercihler ne zaman 2024?

KPSS Önlisans P93 tercihler ne zaman 2024?
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KPSS ön lisans taban ve atama puanları 2024, ÖSYM sonuç duyurusu bekleyen adayların sorguladıkları detaylardan biri olurken KPSS Önlisans P93 tercihler ne zaman 2024 merak edildi. Peki, KPSS Önlisans P93 tercihler ne zaman 2024?

Heyecanla beklenmekte olan sınav sonuçları beklerken KPSS Önlisans P93 tercihler ne zaman konusunu da araştırıyor. Peki, KPSS Önlisans P93 tercihler ne zaman?

KPSS P93 PUAN TÜRÜ MESLEKLERİ NELERDİR?

KPSS P93 puan türü ile aşağıdaki meslekler ve memur kadroları alım gerçekleştirmektedir.

• Belediyelerde zabıta memuru

• Kamu kurumlarında şöför

• Üniversiteler ve kamu kurumlarında memur

• İşletmen & kontrolör

• Veri hazırlama ve kontrol işletmeni

• Anbar memuru

• Hizmetli

• Kaloriferci

• Polis

• Astsubay

• Sekreter

P93 NE DEMEK?

P-93 Puanı, üniversitelerin önlisans bölümlerinden mezun olan adayların katılabileceği KPSS önlisans sınavı sonrası oluşan puan türüdür. Önlisans KPSS yalnızca çift senelerde yapılmaktadır. Ancak alımlar her yıl yapılmaktadır.

KPSS ÖNLİSANS ATAMA PUANLARI

KPSS önlisans atama puanları, kadro ve şehirlere göre farklılık gösteriyor.

KPSS tarafından geçtiğimiz yıllarda atama ve yerleştirme puanlarına bu linkten ulaşabilirsiniz.

KPSS ÖNLİSANS P93 TERCİHLER NE ZAMAN?

2024-2 yerleştirme döneminde idareler kadro taleplerini 1 Ekim-15 Kasım 2024 tarihleri arasında iletecek, tercihler ise 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılacak

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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