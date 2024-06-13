KPSS önlisans başvuru başladı mı? KPSS önlisans başvuru ücreti ne kadar?

Kamu Personel Seçme Sınavı ( Kpss ) Önlisans başvuruları için geri sayım sona ermek üzere. Başvuru ekranının erişime açılmasıyla birlikte adaylar, KPSS önlisans başvurularını gerçekleştirebilecekler. Peki, KPSS önlisans başvuruları başladı mı, başvuru ekranı aktif hale geldi mi? KPSS önlisans başvuru başladı mı? KPSS önlisans başvuru ücreti ne kadar? İşte merak edilenler...

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimine göre, KPSS önlisans başvuru tarihleri belirlendi. Buna göre, KPSS önlisans sınavı için başvurular 13 Haziran 2024 Perşembe günü başlayacak ve 2 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek.

Adaylar, başvurularını 13 Haziran 2024 tarihinden itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi, ÖSYM'nin resmî başvuru sitesi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'nı kullanarak da gerçekleştirebilecekler.

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 yılı KPSS takvimine göre, önlisans sınavının tarihi belli oldu. Buna göre, KPSS önlisans sınavı 1 Eylül 2024'te yapılacak.