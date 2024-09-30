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KPSS ön lisans branş bazında sıralama öğrenme ekranı (TIKLAYINIZ)

KPSS ön lisans branş bazında sıralama öğrenme ekranı (TIKLAYINIZ)
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KPSS Önlisans branş bazında sıralamalar merak ediliyor. Önlisans sonuç duyurusu ardından gözler branş sıralamalarına çevrildi. İşte, KPSS ön lisans branş bazında sıralama öğrenme ekranı!

adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları heyecanla bekleniyordu. İşte, KPSS ön lisans branş bazında sıralama öğrenme ekranı ve detaylar...

KPSS ÖN LİSANS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALARI AÇIKLANDI!

2024 Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans'a (2024-KPSS Ön Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtılmıştır.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.

Öğrenmek için tıklayınız

KPSS BRANŞ SIRALAMASI NEDİR?

Branş bazında sıralama işlemlerinin yerleştirme işlemlerine hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmet olup bunun dışında herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır. Adayların, güncellenen branş bazında sıralamaları bu hususlar çerçevesinde incelemeleri gerekmektedir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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