KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI 2024: KPSS ön lisans başvuruları nereden, nasıl yapılır?

2024 yılında gerçekleştirilecek olan Ön Lisans Kpss'nin tarihleri, başvuru süreci ve ücreti, sınava girecek adayların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte 2024 Ön Lisans KPSS ile ilgili detaylar merak ediliyor ve KPSS ön lisans başvuruları detayları olarak araştırılıyor. Peki, KPSS ön lisans başvuruları nereden, nasıl yapılır?

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI 2024

KPSS Ön Lisans sınavına başvurular 13 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

KPSS ÖNLİSANS TERCİH ÜCRETLERİ HANGİ BANKAYA YATIYOR?

Sınav ücretini ödemek isteyen adaylar, Ziraat Bankası'nın internet bankacılığı veya mobil bankacılık hizmetleri aracılığıyla yatırabilirler. Ayrıca, Akbank, Denizbank, T. Halk Bankası, T. Vakıflar Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türk Ekonomi Bankası, T.C. Ziraat Bankası'nın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı ile PTT İş Yerlerinden de ödeme yapabilirler.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

KPSS Ön Lisans 1 Eylül,

KPSS Ortaöğretim 15 Eylül,